Здоров'я
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Новий штам було виявлено у 29 країнах
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Після переїдання травна система не може якісно виконувати своб роботу
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Деякі напої можуть призвести до інфаркту чи інсульту
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Бувають випадки, коли навіть варто звертатись до лікаря
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Завжди тримайте біля себе воду і більше рухайтесь
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Від травм на слизькій дорозі ніхто не застрахований
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Названі дати чергової магнітної бурі у грудні
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Як безпечно працювати за монітором при вимкненні світла
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У зимову пору року шкірі рук потрібно також приділити особливу увагу
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Відмовки на кшталт "не хотілося обідати" або "я поїв хліба з чаєм" повинні насторожитися родичів та знайомих людини
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Переохолодження може трапитись с кожним
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Віддавайте перевагу консервам у власному соку, а не в олії
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85 тисяч учасників дослідження носили трекери сну протягом семи діб
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Батьки мають стати прикладом для своєї ж дитини
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Тренер розповів, чим небезпечне ходіння східцями
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З новим місяцем прийдуть і нові магнітні бурі