Важная информация для всех жителей и гостей столицы

Киевские медики пытаются предупредить вспышку кори, которая, по их мнению, может произойти в столице в самое ближайшее время. Отмечается, что на данный момент продолжает фиксироваться рост заболеваемости этим острым инфекционным недугом в соседних странах.

Стоит отметить, что вспышки кори носят циклический характер и происходят каждые пять-шесть лет. Об этом сообщается на официальном сайте КГГА со ссылкой на на директора Департамента здравоохранения КГГА Валентины Гинзбург.

"Именно сейчас мы должны сделать все необходимое, чтобы предупредить вспышку кори, подобную той, что произошла в стране в 2018 году", — отметила Гинзбург.

Она также отметила, что вакцинация и сегодня остается единственным действенным средством защиты от многих инфекционных заболеваний, среди которых и корь. К тому же корь — одна из самых заразных болезней в мире. Из 10 невакцинированных людей, проконтактировавших с больным, 9 заболеют. Поэтому от уровня иммунизации напрямую зависит, быть или не быть эпидемии в стране.

Стоит отметить, что вспышки кори носят циклический характер и происходят каждые пять-шесть лет. Последняя в Украине фиксировалась с 2017 по 2019 годы. Тогда переболело суммарно более 115 тысяч детей. Все началось с нескольких тысяч случаев на западе Украины, потом корь перекинулась на остальные области и поразила довольно широкие слои населения. Этого не было бы, если бы 95% детей были вовремя привиты, отмечают в Минздраве. 5% — это люди, которые по медицинским показателям не могут прививаться.

Как передается корь

Гинзбург заверила, что на сегодняшний день Киев обеспечен действенной качественной вакциной, которая хранится по правилам с соблюдением всех требований к холодовой цепи. Прививки по календарю бесплатные. Специального скрининга накануне вакцинации делать не нужно.

Если ребенок имеет хроническое заболевание, это является не запретом, а прямым показанием к вакцинации, ведь именно такие дети являются группой особого риска тяжелого течения болезни.

Что касается взрослых, то те, кто не уверен, был ли вакцинирован, могут сдать специальный анализ крови, а затем посоветоваться с врачом о необходимости вакцинации.

"Мы должны понимать, что причиной вспышек кори являются невакцинированные дети. Заболевание начинается именно с них, а уже потом переходит к взрослым. Поэтому обращаюсь прежде всего к родителям. Просто сейчас свяжитесь с педиатром или семейным врачом, чтобы убедиться, вакцинирован ли ваш ребенок", — сказала Валентина Гинзбург.

Что делать, если ребенок контактировал с больным корью

Чаще всего осложнения от кори развиваются у детей до 5 лет или у взрослых людей старше 30 лет, констатируют в Центре общественного здоровья Минздрава Украины.

Самыми серьезными осложнениями являются:

пневмония;

ларингит, ларинготрахеобронхит;

кератит, увеит, который может стать причиной слепоты;

энцефалит;

энцефаломиелополирадикулоневрит;

тяжелая диарея и связанная с ней дегидратация;

отит;

у беременных могут быть самопроизвольные аборты, преждевременные роды.

Ранее "Телеграф" сообщал о том, что "Из 10 невакцинированных детей заболеют восемь-девять": кого и чем планируют прививать в Украине от кори. Известный врач и детский инфекционист, председатель Национальной технической группы экспертов по вопросам иммунопрофилактики Федор Лапий подчеркивает, что корь — лишняя в Украине, особенно во время войны. По словам доцента кафедры детских инфекционных болезней и детской иммунологии НУОЗ имени П.Л.Шупика: "Корь, как и другие инфекционные болезни, от которых можно избавиться путем прививки, должны пойти курсом русского военного корабля".