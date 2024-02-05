Health Telegraf
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Ми підкажемо, як боротись зі стресом.
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Біль — це звичайне відчуття, яке переживає кожна людина в певний момент свого життя. Чи це головний біль, менструальні спазми або біль у спині, він може порушити наш розпорядок дня і вплинути на якість життя.
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Фармкомпанія "Здоров’я" спільно з артцентром Zelo продовжує дбати про ментальний стан дітей з прифронтових регіонів
За ініціативи Олександра Доровського, голови наглядової ради, фармацевтична компанія "Здоров’я" вже багато років допомагає багатодітним родинам і незахищеним верствам населення. Від початку повномасштабного вторгнення компанія стала партнером мистецького хабу Zelo і фінансує арттерапію для дітлахів Харкова.
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У новому завданні треба відшукати овоч, який сховався серед тварин
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Ішемічна хвороба серця є одним з найпоширеніших сердечних захворювань у світі. Обмежений притік крові до сердечних м'язів призводить до сильного болю у грудях, серцевого нападу й інших серйозних ускладнень
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За 10 секунд треба відшукати курочку, яка гуляє серед тюльпанів
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Гігієна носа — важливий аспект здоров'я дихальних шляхів. Наш ніс тримає першу лінію захисту від патогенних мікроорганізмів і забруднень, що переносяться повітрям. Його чистота і зволоженість може допомогти запобігти виникненню респіраторних захворювань.
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Через епідемію ГРВІ в Україні, лікарі "на розрив". "Телеграф" розбирався, як потрапити на прийом, коли прийому нема
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Від цього виду раку високий рівень смертності
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Навіть комплементарні розмови даються диктатору важко
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На малюнку потрібно відшукати людей, які є парою
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Найбільш звична для людини форма стресу — психоемоційна напруга. Вона проявляється у вигляді дратівливості, агресивності, зниження розумової та фізичної працездатності, погіршення пам'яті та концентрації уваги, головного болю, тривожно-депресивних розладів, порушень сну, зниженої імунорезистентності.
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Пропонуємо знайти три яблука серед птахів
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Зростання захворюваності робить питання безпечного користування громадським транспортом актуальним як ніколи
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Захистіть себе від застуди та грипу
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Асоціація дієтологів України вперше схвалила спеціалізований продукт для схуднення вітчизняного виробництва
Завдяки кріспам "Eat2Slim" можливо відмовитись від одного звичного прийому їжі на день