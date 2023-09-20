Некоторые продукты не стоит есть перед сном: ученые рассказали, какой вред несет острая, тяжелая пища и некоторые овощи

Эти продукты могут быть опасны, если их употреблять в пищу вечером — и это не только о кофеине.

Здоровая еда и сон по графику – залог хорошего физического здоровья. Однако следует не забывать, что не все продукты полезно потреблять в вечернее время. Некоторые блюда и даже фрукты и овощи могут быть опасны тем, что вызывают бессонницу из-за тонизирующего воздействия на организм.

Продуктом, вызывающим бессонницу, является кофеин. Он входит в "большую тройку", способную вызвать проблемы с ночным сном – кофеин, сахар, алкоголь. Продукты и напитки, в которых они содержатся могут легко лишить сна, если они употребляются вечером. Потому, к примеру, в вечернее время лучше отрешиться от шоколада либо чашечки обычного чая, в которых находится кофеин, пишет Useti.

Многие продукты сегодня содержат скрытый сахар, говорят медики – его бывает много в соусах, обезжиренных молочных продуктах, еде готового производства. Вечером их тоже лучше не есть – это опасно из-за вероятного развития бессонницы, трудностей с засыпанием. Кроме того, существует еще ряд продуктов, из-за которых вы не заснете.

Острая еда

В Австралии провели подтвердившее исследование — острые, пряные продукты способствуют нарушению фазы глубокого сна, что очень опасно – она важна для ночного восстановления головного мозга, его очищения от веществ, провоцирующих нейродегенеративные болезни. Также острая пища способна вызвать изжогу, кислотный рефлюкс, усугубляющий проблему бессонницы.

Грейпфрут

Съеденные вечером эти цитрусовые фрукты способствуют появлению изжоги, что будет мешать вам выспаться.

Баклажан

Этот вкусный овощ отличается повышенным количеством аминокислоты тирамином, что может увеличить содержание в крови норепинефрина – нейромедиатора с эффектом стимулятора. Баклажаны вечером есть не следует, ведь они повышают тонус.

Огурцы

Потребление огурцов активизирует выработку мочи и провоцирует бессонницу из-за ночных походов в туалет. Также в этом плане опасны другие овощи с высоким содержанием воды.

Тяжелая пища

Животные белки и жиры нежелательны вечером — они требуют усиленного длительного переваривания, нагружающего организм, нуждающегося в вечере определенного релакса. Особенно опасно вечером есть бекон, вяленое, копченое, обработанное мясо.

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