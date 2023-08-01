Как пережить жару: ТОП 5 полезных советов

Чего нельзя и что нужно делать в жаркую погоду: советы врачей.

Из-за аномальной жары, вызванной глобальным потеплением, страдает наш организм: нарушается водно-солевой баланс и сердечный ритм, снижается работоспособность, может резко ухудшиться самочувствие.

"Из-за высокой температуры и влияния прямых солнечных лучей у детей, в частности, возрастает риск получения теплового удара. В то же время у взрослых с сердечно-сосудистыми заболеваниями из-за склонности к сгущению крови увеличивается опасность сердечных приступов", — предупредил директор Центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф города Киев Анатолий Вершигора.

Чтобы легче пережить жару, специалисты рекомендуют придерживаться простых, но действенных советов.

1. В жаркие дни следует есть больше сезонных фруктов, овощей, зелени, ягод. А также блюда, являющиеся источниками легкого белка – яйца, кисломолочные продукты, рыбу и нежирное мясо. Есть лучше в основном утром и вечером – еда лучше усваивается, если не так жарко.

2. Заниматься спортом или тренироваться следует утром или в хорошо кондиционированном помещении. Оптимальная температура для физических упражнений ниже 20°С. Ведь мышцы при тренировке продуцируют тепло, а это в жару дополнительный вызов для терморегуляции организма.

3. Режим питания должен быть преимущественно вегетарианским. Предпочтите овощи и фрукты. Желательно не употреблять жирные и мясные продукты, то есть уменьшить белковые продукты в рационе.

4. Чаще ополаскивать руки и лицо и по возможности несколько раз в день принимать душ. Однако важно долго не сидеть под кондиционером, чтобы не заболеть.

5. Не употреблять алкоголь и напитки с кофеином, а также часто проветривать помещение и остерегаться прямых солнечных лучей. Пить больше простой негазированной воды, ориентируясь на собственное чувство жажды.

Если же человек получил тепловой удар – его следует увести в тень и положить или посадить в удобное положение, ослабить тесную одежду и выпить обычную воду. Также следует смочить водой или влажным полотенцем лоб, шею, лицо. Измерить пульс и понаблюдать за самочувствием. Если состояние будет ухудшаться – нужно немедленно вызвать врача.

Кроме того, настоящую угрозу жизни и здоровью можно встретить прямо на пляже, куда вы приходите охладиться во время жаркого дня, так что не стоит забывать и об опасных болезнях, которые можно найти в местах массового отдыха.