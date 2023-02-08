Нельзя игнорировать: этот симптом предупреждает об инсульте за неделю
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При ухудшении самочувствия нужно немедленно обратиться к врачу
Чувство дезориентации и внезапный бред являются первыми передвестниками надвигающегося инсульта. Он может ударить в течение недели после этих симптомов.
К такому выводу пришли ученые Американской академии неврологии, передает Express. Эксперты отмечают, что около 43% пациентов испытывали симптомы мини-инсульта за несколько дней до крупного инсульта.
Мини-инсульт представляет собой транзиторную ишемическую атаку (ТИА), вызванную временным нарушением нарушением кровоснабжения части мозга. Симптомы его достаточно схожи с инсультом, однако длятся всего несколько минут, не вызывая черепно-мозговой травмы. Основным же является делирий – резкое изменение образа мыслей и действий человека.
При наступлении этого состояния пациент чувствует себя дезориентированным, старается запомнить вещи и сконцентрировать внимание изо всех сил. Заметив подобную реакцию, у человека необходимо спросить его возраст, имя и сегодняшнюю дату.
В случае, если ответы покажутся неуверенными, нужно обратиться за медицинской помощью. Согласно исследованиям, у 549 из 2416 пациентов был обнаружен этот симптом перед полномасштабным инсультом.
"Это исследование показывает, что время ТИА имеет решающее значение, и наиболее эффективные методы лечения должны быть начаты в течение нескольких часов после ТИА, чтобы предотвратить серьезный приступ", – считает исследователь Питер М. Ротвелл.
Как предотвратить инсульт
Медики рекомендуют выполнять физические упражнения и придерживаться здорового питания, чтобы снизить вероятность инсульта. Диета с низким содержанием жиров и высоким содержанием клетчатки, которая богата свежими фруктами, овощами и цельными зернами отлично подойдет для предотвращения подобных проблем.
Также рекомендуется отказ от алкоголя и курения и ограниченное потребление соли.
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