Займатися довгий час спортом не обов’язково: вчені назвали ефективніший спосіб продовжити життя

Ризик смерті значно знижується завдяки сплеску фізичної активності кілька разів на день

Заняття спортом продовжують життя не лише діабетикам, а й усім людям – у цьому немає жодних сумнівів.

Але якщо раніше вчені вважали, що фізичні навантаження мають бути досить тривалими (мовляв, "короткі періоди активності — менше 10 хвилин — користі здоров’ю не принесуть"), то тепер їхні погляди, схоже, зазнають змін завдяки новому дослідженню, результати якого були опубліковані в науковому журналі.

Його автори — вчені з Сіднейського університету — поставили за мету з’ясувати, як звичайні домашні клопоти впливають на тривалість життя та ризики небезпечних захворювань.

І прийшли до несподіваних, але приємних для багатьох "ледарів" результатів: займатися спортом тривалий час зовсім не обов’язково: досить кілька разів на день "підбадьорювати" себе активністю у повсякденних побутових справах.

І це не просто слова, які не підтверджені фактами. У ході дослідження було проаналізовано дані більш як 25 тисяч осіб протягом семи років. Його учасники не займалися спортом, міні-прилади фіксували лише їхню повсякденну фізичну активність.

Найкращі показники були у тих, хто виявляв три-чотири рази на день сплески фізичної активності тривалістю всього кілька хвилин.

Імовірність їхнього відходу з життя від онкології та інших причин знижувалася на 38-40%, і майже вдвічі зменшувалися ризики загибелі від серцево-судинних недуг – порівняно з тими, хто взагалі не вдавався до подібних "фізкульхвилинок".

Цікаво, що "перебори" — заняття активністю протягом п’яти і більше хвилин — також знижували ризики передчасної смерті, але з меншими показниками: приблизно на 30%.

Звичайно, кожна людина повинна сама вибирати собі навантаження протягом дня, але взяти до уваги результати дослідження, ймовірно, варто.

Раніше повідомлялося про ще один важливий висновок учених: ранковий підйом на годину раніше знижує ризик депресії на чверть.