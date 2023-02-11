Заниматься долго спортом не обязательно: ученые назвали более эффективный способ продлить жизнь
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
- 1358
Риск смерти значительно снижается благодаря всплескам физической активности несколько раз в день
Занятия спортом продлевают жизнь не только диабетикам, но и всем людям – в этом нет никаких сомнений.
Но если раньше ученые считали, что физическая нагрузка должна быть достаточно длительной (мол, "короткие периоды активности — менее 10 минут — пользы здоровью не принесут"), то теперь их взгляды, похоже, претерпят изменения благодаря новому исследованию, результаты которого были опубликованы в научном журнале.
Его авторы — ученые из Сиднейского университета — задались целью выяснить, как обычные домашние хлопоты влияют на продолжительность жизни и риски опасных заболеваний.
И пришли к неожиданным, но приятным для многих "лодырей" результатам: заниматься спортом длительное время совершенно не обязательно: достаточно несколько раз в день "взбадривать" себя активностью в повседневных бытовых делах.
И это не просто слова, не подтвержденные фактами. В ходе исследования были проанализированы данные более чем 25 тысяч человек в течение семи лет. Его участники не занимались спортом, мини-приборы фиксировали только их повседневная физическая активность.
Самые лучшие показатели были у тех, кто проявлял три-четыре раза в день всплески физической активности длительностью всего по паре минут.
Вероятность их ухода из жизни от онкологии и других причин снижалась на 38-40%, и почти вдвое уменьшались риски гибели от сердечно-сосудистых недугов – по сравнению с теми, кто вообще не прибегал к подобным "физкульминуткам".
Интересно, что "переборы" — занятия активностью в течение пяти и больше минут — тоже снижали риски преждевременной смерти, но с меньшими показателями: примерно на 30%.
Конечно, каждый человек должен сам выбирать себе нагрузки в течение дня, но принять к сведению результаты исследование, вероятно, стоит.
Ранее сообщалось о еще одном важном выводе ученых: утренний подъем на час раньше снижает риск депрессии на четверть.
Важно:
любая информация медицинской тематики, размещенная на сайте Телеграф, носит информационный характер и не является рекомендацией.
Применение каких-либо медицинских препаратов должно быть согласовано с лечащим врачом.