Заниматься долго спортом не обязательно: ученые назвали более эффективный способ продлить жизнь

Риск смерти значительно снижается благодаря всплескам физической активности несколько раз в день

Занятия спортом продлевают жизнь не только диабетикам, но и всем людям – в этом нет никаких сомнений.

Но если раньше ученые считали, что физическая нагрузка должна быть достаточно длительной (мол, "короткие периоды активности — менее 10 минут — пользы здоровью не принесут"), то теперь их взгляды, похоже, претерпят изменения благодаря новому исследованию, результаты которого были опубликованы в научном журнале.

Его авторы — ученые из Сиднейского университета — задались целью выяснить, как обычные домашние хлопоты влияют на продолжительность жизни и риски опасных заболеваний.

И пришли к неожиданным, но приятным для многих "лодырей" результатам: заниматься спортом длительное время совершенно не обязательно: достаточно несколько раз в день "взбадривать" себя активностью в повседневных бытовых делах.

И это не просто слова, не подтвержденные фактами. В ходе исследования были проанализированы данные более чем 25 тысяч человек в течение семи лет. Его участники не занимались спортом, мини-приборы фиксировали только их повседневная физическая активность.

Самые лучшие показатели были у тех, кто проявлял три-четыре раза в день всплески физической активности длительностью всего по паре минут.

Вероятность их ухода из жизни от онкологии и других причин снижалась на 38-40%, и почти вдвое уменьшались риски гибели от сердечно-сосудистых недугов – по сравнению с теми, кто вообще не прибегал к подобным "физкульминуткам".

Интересно, что "переборы" — занятия активностью в течение пяти и больше минут — тоже снижали риски преждевременной смерти, но с меньшими показателями: примерно на 30%.

Конечно, каждый человек должен сам выбирать себе нагрузки в течение дня, но принять к сведению результаты исследование, вероятно, стоит.

Ранее сообщалось о еще одном важном выводе ученых: утренний подъем на час раньше снижает риск депрессии на четверть.