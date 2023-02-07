Названо популярний напій, що провокує ожиріння: чим його замінити

Ризик збільшується на 76%

Наявність вісцерального жиру в організмі – звичайна справа, він перебуває у животі та захищає наші органи. Однак його надлишок також не можна назвати здоровим. Вчені дійшли висновку, що вживання безалкогольних напоїв, таких як лимонад може призвести до збільшення кількості вісцерального жиру.

Про це повідомляє Express із посиланням на The Journal of Nutrition. Надмірна кількість вісцерального жиру у свою чергу збільшує ризик виникнення діабету, раку та хвороб серця.

Дослідники дійшли висновку, що збільшення споживання безалкогольних напоїв на 100 калорій, включаючи лимонад та колу, може збільшити талію на 1,1 см. Вчені проаналізували дані понад 2100 дорослих іспанців віком від 25 до 74 років. За зміною їхньої ваги стежили протягом 10 років. Дослідники сфокусувалися на споживанні людьми безалкогольних калорійних напоїв, включаючи безалкогольні напої, фруктові соки, молоко.

Виявилося, що талія була більша у групи, яка вживала безалкогольні напої, за винятком соку та молока.

"Заміна 100 ккал безалкогольних напоїв 100 ккал цільного молока або 100 ккал соку призвела до зниження обхвату талії на 1,3 см і 1,1 см відповідно. Збільшення споживання безалкогольних напоїв від вихідного рівня до наступного спостереження призвело до збільшення обсягу талії порівняно з відмовою від споживання", – йдеться у дослідженні.

Важливо, що щоденне споживання безалкогольних напоїв збільшувало ризик абдомінального ожиріння на 76% порівняно з людьми, які відмовилися від них.

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