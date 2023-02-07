Назван популярный напиток, провоцирующий ожирение: чем его заменить

Риск увеличивается на 76%

Наличие висцерального жира в организме – обычное дело, он находится в животе и защищает наши органы. Однако его избыток также нельзя назвать здоровым. Ученые пришли к выводу, что употребление безалкогольных напитков, таких как лимонад, может привести к увеличению количества висцерального жира.

Об этом сообщает Express со ссылкой на The Journal of Nutrition. Чрезмерное количество висцерального жира в свою очередь увеличивает риск возникновения диабета, рака и болезней сердца.

Исследователи пришли к выводу, что увеличение потребления безалкогольных напитков на 100 калорий, включая лимонад и колу, может увеличить талию на 1,1 см. Ученые проанализировали данные более 2100 взрослых испанцев в возрасте от 25 до 74 лет. За изменением их веса следили в течение 10 лет. Сфокусировались исследователи на потреблении людьми безалкогольных калорийных напитков, включая безалкогольные напитки, фруктовые соки, молоко.

Оказалось, что талия была больше у группы, употреблявшей безалкогольные напитки, за исключением сока и молока.

"Замена 100 ккал безалкогольных напитков 100 ккал цельного молока или 100 ккал сока привела к снижению обхвата талии на 1,3 см и 1,1 см соответственно. Увеличение потребления безалкогольных напитков от исходного уровня до последующего наблюдения привело к увеличению объема талии по сравнению с отказом от потребления", – говорится в исследовании.

Важно, что ежедневное потребление безалкогольных напитков увеличивало риск абдоминального ожирения на 76% по сравнению с людьми, отказавшихся от них.

Ранее "Телеграф" сообщал о том, что снизить вес будет очень сложно, не избавившись от трех привычек.