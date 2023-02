Назван вкусный продукт, который поможет бороться со старением

Употреблять достаточно всего 40 грамм в день

Идеальным продуктом, который подходит для уменьшения воспалений, потери веса и борьбы со старением оказались орехи. Специалисты настоятельно рекомендуют добавлять их в свой рацион.

Об этом пишет Eat This, Not That со ссылкой на журнал Nutrients. Новое исследование показывает, что орехи также могут снизить факторы риска, связанные с сердечными заболеваниями, и увеличить количество серотонина в организме.

Исследование показало, что ежедневное употребление около 40 грамм грецких орехов, кешью, кедровых орехов, фундука, миндаля, фисташек или же бразильских орехов помогают удовлетворить аппетит и снизить давление. Причиной является содержащийся в орехах триптофан. Эта аминокислота метаболизируется, достигая кишечника и приводит к образованию биоактивных метаболитов, которые помогают иммунной регуляции организма.

Ведущий исследователь, доктор медицинских наук, профессор медицины Чжаопин Ли отметил, что ученые уже долгое время знали, что лесные орехи могут помочь снизить риск сердечно-сосудистых заболеваний. Теперь же им удалось получить объяснения.

"Мы обнаружили некоторые новые связи между метаболитами триптофана и кровяным давлением, частотой сердечных сокращений и чувством сытости у людей с избыточным весом/ожирением, что свидетельствует о более широком влиянии метаболизма триптофана на общее состояние здоровья, включая здоровье сердечно-сосудистой системы", – отметил Ли.

Еще одно исследование показало, что после 12 недель употребления орехов уровень серотонина в крови увеличился на 60,9%, а к 24 неделе на 82,2%. Это существенно влияет на улучшение настроения. По словам ученых, эти новые результаты подтверждают идею о том, что не все жиры вредны, и что некоторые из них на самом деле полезны и защищают организм.

