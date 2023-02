Названо смачний продукт, який допоможе боротися зі старінням

Вживати достатньо всього 40 грамів на день

Ідеальним продуктом, який підходить для зменшення запалень, втрати ваги та боротьби зі старінням виявилися горіхи. Фахівці рекомендують додавати їх у свій раціон.

Про це пише Eat This, Not That із посиланням на журнал Nutrients. Нове дослідження показує, що горіхи можуть знизити фактори ризику, пов’язані з серцевими захворюваннями, і збільшити кількість серотоніну в організмі.

Дослідження говорить, що щоденне вживання близько 40 грам волоських горіхів, кешью, кедрових горіхів, фундуку, мигдалю, фісташок або бразильських горіхів допомагають задовольнити апетит і знизити тиск. Причиною є триптофан, що міститься в горіхах. Ця амінокислота метаболізується, досягаючи кишечника, і призводить до утворення біоактивних метаболітів, які допомагають імунному регулюванню організму.

Провідний дослідник, доктор медичних наук, професор медицини Чжаопін Лі зазначив, що вчені вже довгий час знали, що лісові горіхи можуть допомогти знизити ризик серцево-судинних захворювань. Тепер їм вдалося отримати пояснення.

"Ми виявили деякі нові зв’язки між метаболітами триптофану та кров’яним тиском, частотою серцевих скорочень та почуттям ситості у людей з надмірною вагою/ожирінням, що свідчить про ширший вплив метаболізму триптофану на загальний стан здоров’я, включаючи здоров’я серцево-судинної системи", — зазначив Лі.

Ще одне дослідження показало, що після 12 тижнів вживання горіхів рівень серотоніну в крові збільшився на 60,9%, а на 24 тижні на 82,2%. Це суттєво впливає на покращення настрою. За словами вчених, ці нові результати підтверджують ідею про те, що не всі жири шкідливі, і деякі з них насправді корисні і захищають організм.

