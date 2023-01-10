Коронавірус нікуди не зник. Що відомо про новий агресивний штам XBB.1.5

У світі швидко поширюється новий варіант

В Україні поки не зафіксували нового штаму коронавірусу XBB.1.5, який починає витісняти інші варіанти в США. Цей варіант краще ухиляється від імунітету та швидше передається.

Розповідаємо, які його симптоми та що про новий штам кажуть епідеміологи:

Гібрид двох штамів

Штам XBB.1.5 є гібридом двох варіантів BA.2 і родичем так званого "кошмарного штаму" XBB, який викликав хвилю захворювань у Сінгапурі восени.

За різними оцінками, субваріант "Кракен" виник у період з листопада по грудень 2022 року в штаті Нью-Йорк у США.

За даними американських Центрів з контролю та профілактики захворювань, у грудні поширюваність XBB.1.5 щотижня зростала майже удвічі. Напередодні Різдва на нього припадало 21,7% заражень Covid-19 у США, 30 грудня 40,5 % випадків і витіснив інші. На північному сході Сполучених Штатів XBB.1.5 спричиняє приблизно 75% нових випадків.

Новий підваріант залишається рідкісним у більшості країн світу, але вчені очікують, що він швидко пошириться по всій планеті, передає The New York Times. Про новий штам вже повідомили в Європі, Австралії та деяких частинах Південно-Східної Азії. Євроcоюз порадив вимагати негативні тести на Covid-19 для мандрівників, які прибувають з Китаю.

XBB.1.5 відрізняється від своїх родичів, оскільки він не тільки уникає антитіл, але й краще прилипає до клітин. Здорові дорослі мають більше шансів бути інфікованими навіть після вакцинації або перенесеної раніше хвороби.

Які симптоми нового штаму

Наразі немає жодних доказів того, що люди, інфіковані новим штамом, відчувають нові або незвичайні симптоми, або що їхня хвороба протікає важче.

Найпоширенішими симптомами все ще є:

- легкий нежить;

- головний біль;

- біль у горлі.

Симптоми можуть бути легкими або помірними протягом усього періоду хвороби.

Як захиститися

Люди з ослабленим імунітетом можуть мати більш важкий перебіг захворювання. Найкращим способом і досі залишається вакцинація.

Зокрема, це стосується тих, хто не робив ревакцинацію або не хворів на Covid-19 протягом останніх чотирьох-шести місяців. Деякі експерти рекомендують робити бустер ще раніше. Бустерна доза вводиться з метою посилення ефективності вакцини, що згасає з часом.

Бустер може навчити імунну систему розпізнавати вірус 2020 року, а також варіант BA.5 Omicron. Хоча ще належить з’ясувати, наскільки добре антитіла з двовалентної ін’єкції можуть працювати проти XBB.1.5.

Людям, які мають високий ризик тяжкого перебігу Covid-19 або мають уразливих членів сім’ї, також слід розглянути можливість носити маску, уникати багатолюдних закладів.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що у Києві рекомендували носити маски в метро через ріст захворюваності на грип та Covid-19.