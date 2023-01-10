Коронавирус никуда не исчез. Что известно о новом агрессивном штамме XBB.1.5

В мире быстро распространяется новый вариант

В Украине пока не зафиксировали новый штамм коронавируса XBB.1.5, который начинает вытеснять другие варианты в США. Этот вариант лучше уклоняется от иммунитета и быстрее передается.

Рассказываем, какие его симптомы и что о новом штамме говорят эпидемиологи:

Гибрид двух штаммов

Штамм XBB.1.5 является гибридом двух вариантов BA.2 и родственником так называемого "кошмарного штамма" XBB, вызвавшего волну заболеваний в Сингапуре осенью.

По разным оценкам, субвариант "Кракен" возник в период с ноября по декабрь 2022 года в штате Нью-Йорк в США.

По данным американских Центров по контролю и профилактике заболеваний, в декабре распространяемость XBB.1.5 еженедельно росла почти вдвое. В канун Рождества на него приходилось 21,7% заражений Covid-19 в США, 30 декабря 40,5% случаев и вытеснил другие. На северо-востоке Соединенных Штатов XBB.1.5 вызывает примерно 75% новых случаев.

Новый подвариант остается редким в большинстве стран мира, но учёные ожидают, что он быстро распространится по всей планете, передает The New York Times. О новом штамме уже сообщили в Европе, Австралии и некоторых частях Юго-Восточной Азии. Евросоюз посоветовал потребовать негативные тесты на Covid-19 для путешественников, прибывающих из Китая.

XBB.1.5 отличается от своих родственников, поскольку он не только избегает антител, но и лучше прилипает к клеткам. У здоровых взрослых больше шансов быть инфицированными даже после вакцинации или перенесенной ранее болезни.

Какие симптомы нового штамма

Пока нет никаких доказательств того, что люди, инфицированные новым штаммом, испытывают новые или необычные симптомы, или что их болезнь протекает тяжелее.

Самыми распространенными симптомами все еще являются:

- легкий насморк;

- головная боль;

– боль в горле.

Симптомы могут быть легкими или умеренными в течение периода болезни.

Как защититься

Люди с ослабленным иммунитетом могут иметь более тяжелое течение заболевания. Лучшим способом до сих пор остается вакцинация.

В частности, это касается тех, кто не делал ревакцинацию или не болел Covid-19 в течение последних четырех-шести месяцев. Некоторые эксперты рекомендуют делать бустер еще раньше. Бустерная доза вводится с целью усиления эффективности угасающей со временем вакцины.

Бустер может научить иммунную систему распознавать вирус 2020 года, а также вариант BA.5 Omicron. Хотя еще предстоит выяснить, насколько хорошо антитела двухвалентной инъекции могут работать против XBB.1.5.

Людям, имеющим высокий риск тяжелого течения Covid-19 или имеющим уязвимых членов семьи, также следует рассмотреть возможность носить маску, избегать многолюдных заведений.

Ранее "Телеграф" сообщал, что в Киеве рекомендовали носить маски в метро из-за роста заболеваемости гриппом и Covid-19.