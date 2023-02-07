Раскрыта неожиданная польза витамина D для женщин

Он оказался эффективным для 65,6% девушек

Прием витамина D оказывает положительное влияние на беременных женщин. Он увеличивает шанс на естественные роды.

Об этом свидетельствует исследование, опубликованное в журнале Journal of Public Health, передает Independent. В нем приняли участие 965 женщин, которые принимали плацебо либо же 1000ME витамина D в день.

Оказалось, что 65,6% женщин, которые принимали дополнительный витамин D, имели естественные роды, по сравнению с 57,9% в группе плацебо. В то же время меньше женщин из группы витамина D имели вспомогательные роды (13,2%) по сравнению с группой плацебо (19,4%). Стоит отметить, что число женщин, нуждающихся в кесаревом сечении, было изначально одинаковым.

Также, по словам медиков, употребление витамина D полезно для ребенка. Принимающие его женщины имели меньшую кровопотерю после родов.

"Дополнительный витамин D во время беременности может улучшить уровень витамина D у матери и имеет преимущества для скелета ребенка", – заявил заместитель директора MRC LEC и руководитель MAVIDOS профессор Николас Харви.

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