За умов поганого освітлення можуть проявитися захворювання, яких раніше ви не помічали - застерігає лікар

Коли освітлення мало, навантаження на наші очі збільшується

Людське око адаптується до різних умов освітлення, але коли в кімнаті темно, навантаження на наші очі збільшується. Тоді людина починає кліпати рідше. Разом з пересиханням передньої частини ока, погане освітлення спричиняє швидшу втому очей та головний біль. В такі моменти ми навіть можемо помітити, що зір став гіршим, розмитим. Попри те, що зазвичай це тимчасове явище, що проходить після відпочинку — ризики для здоров’я є.

Про це розповів "Телеграфу" лікар-офтальмолог та асистент кафедри офтальмології Національного медичного університету імені О.О. Богомольця Дмитро Павленко.

Як зазначив лікар, постійно працюючи у темній кімнаті можуть проявитися ті захворювання, яких раніше ви не помічали. Саме тому краще не дозволяти читати при поганому освітленні дітям. Як наслідок, може підвищитися ризик розвитку чи прогресування короткозорості.

"Ризики тут не тільки у дітей. Зазвичай, приблизно в 40 років вікові зміни в кришталиках досягають такого рівня, що кришталик втрачає здатність правильно фокусувати близько розташовані об‘єкти. Це називається пресбіопією ("віковою далекозорістю"), і люди потребують окуляри для читання та роботи зблизька. При недостатньому ж освітленні зіниця розширюється, і люди з пресбіопією бачать зблизька ще гірше", — розповідає лікар.

При недостатньому освітленні також страждає і якість життя людей з глаукомою (глаукома — це нерідкісне захворювання, що ушкоджує зоровий нерв, зазвичай, внаслідок високого тиску в оці).

Ймовірно саме через погане освітлення Володимир Зеленський частково втратив зір. Тривалий час українському лідерові та його команді доводилося багато працювати у тьмяному освітленні.

Як раніше розповідав "Телеграф", після повномасштабного вторгнення росії, підкосився зір і у секретаря РНБО Олексія Данилова. Чоловік був змушений багато читати, і зрештою переніс складну операцію на очах.