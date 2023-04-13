При плохом освещении могут проявиться заболевания, которых раньше вы не замечали — предостерегает врач

Когда освещения недостаточно, нагрузка на наши глаза увеличивается

Человеческий глаз адаптируется к разным условиям освещения, но когда в комнате темно, нагрузка на глаза увеличивается. Тогда человек начинает моргать реже. Вместе с пересыханием передней части глаза, плохое освещение вызывает быструю усталость глаз и головную боль. В такие моменты мы даже можем заметить, что зрение стало хуже, размыто. Несмотря на то, что обычно это временное явление, которое проходит после отдыха, риски для здоровья есть.

Об этом рассказал "Телеграфу" врач-офтальмолог и ассистент кафедры офтальмологии Национального медицинского университета имени А.А. Богомольца Дмитрий Павленко.

Как отметил врач, постоянно работая в темной комнате могут проявиться те заболевания, которых вы раньше не замечали. Именно поэтому лучше не разрешать читать при плохом освещении детям. Как следствие, может повыситься риск развития или прогрессирования близорукости.

"Риски здесь не только у детей. Обычно, примерно в 40 лет возрастные изменения в хрусталиках достигают такого уровня, что хрусталик теряет способность правильно фокусировать близко расположенные объекты. Это называется пресбиопией ("возрастной дальнозоркостью"), и люди нуждаются в очках для чтения и работы вблизи. При недостаточном же освещении зрачок расширяется, и люди с пресбиопией видят вблизи еще хуже", — рассказывает врач.

При недостаточном освещении также страдает и качество жизни людей с глаукомой (глаукома — это нередкое заболевание, повреждающее зрительный нерв обычно вследствие высокого давления в глазу).

Вероятно, именно из-за плохого освещения Владимир Зеленский частично потерял зрение. Долгое время украинскому лидеру и его команде приходилось много работать в тусклом освещении.

Как ранее рассказывал "Телеграф", после полномасштабного вторжения россии подкосилось зрение и у секретаря СНБО Алексея Данилова. Мужчина был вынужден много читать, и в конце концов перенес сложную операцию на глазах.