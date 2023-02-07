Розкрито несподівану користь вітаміну D для жінок

Він виявився ефективним для 65,6% дівчат

Прийом вітаміну D позитивно впливає на вагітних жінок. Він підвищує шанс на природні пологи.

Про це свідчить дослідження, опубліковане в журналі Journal of Public Health, повідомляє Independent. У ньому взяли участь 965 жінок, які приймали плацебо або 1000ME вітаміну D на день.

Виявилося, що 65,6% жінок, які приймали додатковий вітамін D, мали природні пологи порівняно з 57,9% у групі плацебо. У той самий час менше жінок із групи вітаміну D мали пологи з допомогою (13,2%) проти групи плацебо (19,4%). Варто зазначити, що кількість жінок, які потребують кесаревого розтину, була від початку однаковою.

Також, за словами медиків, вживання вітаміну D є корисним для дитини, а жінки, що приймали його, мали меншу крововтрату після пологів.

"Додатковий вітамін D під час вагітності може покращити рівень вітаміну D у матері та має переваги для скелета дитини", — заявив заступник директора MRC LEC та керівник MAVIDOS професор Ніколас Харві.

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