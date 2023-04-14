Названо продукти, відмова від яких запускає процес самознищення ракових клітин

Вчені обіцяють розробити спеціальну дієту для боротьби із злоякісними пухлинами

Онкологічні захворювання вважаються одними з найнебезпечніших для людства, і можуть вражати організм людей незалежно від віку та суспільного становища.

Тому в боротьбі з онкологією всі засоби хороші, і потрібно випробовувати всі можливі лікарські прийому, які здатні допомогти в лікуванні цієї небезпечної недуги.

Один із подібних механізмів для боротьби з появою злоякісних пухлин у головному мозку запропонували вчені Університету Північної Кароліни та їхні колеги з Колумбійського університету, пише Science Daily.

Вони провели експеримент із лабораторними тваринами, які мають подібні захворювання.

Піддослідним гризунам змінили раціон харчування, виключивши з меню дві амінокислоти, цистеїн та метіонін. Здавалося б, просте рішення, але воно призвело до унікального наслідку: лабораторно підтверджено, що виключення з раціону живлення цих компонентів призводить до активації алгоритму самознищення ракових клітин.

Коли до процесу додавали хіміотерапію, то реакція організму була ще продуктивнішою, пухлина зменшувалася швидше.

В яких продуктах містяться ці шкідливі амінокислоти, від яких варто відмовитись при постановці такого діагнозу? Цистеїн є компонентом цільного зерна, що входить до складу яловичини, м’яса птиці та яєць. Метіонін міститься в таких продуктах як бразильські горіхи, свинина та яловичина, птиця та риба.

Автори дослідження обіцяють продовжити експерименти з варіативною дієтою, щоб отримати більше даних про вплив продуктів харчування на ризики для пацієнтів із пухлинами мозку.

Раніше повідомлялося про те, що спеціальні дієти допомагають не тільки позбавлятися різних захворювань, але і зберігати молодість мозок а до глибокої старості.