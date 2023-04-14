Названы продукты, отказ от которых запускает процесс самоуничтожения раковых клеток

Ученые обещают разработать специальную диету для борьбы со злокачественными опухолями

Онкологические заболевания считаются одними из самых опасных для человечества, и могут поражать организм людей вне зависимости от возраста в общественного положения.

Поэтому в борьбе с онкологией все средства хороши, и нужно испытываться все возможные средства, которые способны помочь в излечении от этого опасного недуга.

Один из подобных механизмов для борьбы с появлением злокачественных опухолей в головном мозге предложили ученые Университета Северной Каролины и их коллеги из Колумбийского университета, пишет Science Daily.

Они провели эксперимент с лабораторными животными, имеющими такие заболевания.

Подопытным грызунам изменили рацион питания, исключив из меню две аминокислоты, цистеин и метионин. Казалось бы, простое решение, но оно привело к уникальному следствию: лабораторно подтверждено, что исключение из рациона питания этих компонентов приводит к активации алгоритма самоуничтожения раковых клеток.

Когда к процессу добавляли химиотерапию, то реакция организма была еще более продуктивной, опухоль уменьшалась быстрее.

Где содержатся эти вредные аминокислоты, от которых стоит отказаться при постановке такого диагноза? Цистеин является компонентом цельного зерна, входит в состав говядины, мяса птицы и яиц. Метионин содержится в таких продуктах как бразильские орехи, свинина и говядина, птица и рыба.

Авторы исследования обещают продолжить эксперименты с вариативной диетой, чтобы получить больше данных о воздействии продуктов питания на риски для пациентов с опухолями мозга.

Ранее сообщалось о том, что специальные диеты помогают не только избавляться от различных заболеваний, но и сохранять молодость мозга до глубокой старости.