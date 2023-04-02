Хороші новини для всіх, хто працює ночами: нестачу сну можна компенсувати

Вчені з’ясували, що нейтралізує смертельні наслідки недосипання

У той час як деякі люди мають проблеми з тим, щоб міцно заснути вночі, іншим жителям Землі тривалий сон у цей час видається недозволеною розкішшю – йдеться про медиків, сталеварів, воїнів, нічних редакторів і т.д. — всіх, хто змушений в цей час не спати у зв’язку з особливостями роботи.

При цьому представники "нічних" професій добре усвідомлюють той факт, що дефіцит сну пов’язаний з меншою тривалістю життя, і це не може не викликати в них суперечливі почуття.

Але, як показало нещодавнє дослідження вчених із Гуандунського інституту серцево-судинних захворювань, Медичного університету Гуанчжоу та Китайського університету Гонконгу, негативні наслідки неякісного нічного відпочинку можна нейтралізувати.

Про це йдеться у статті у журналі European Journal of Preventive Cardiology.

І зробити це можна за допомогою фізичної активності.

"Фізична активність і сон — основні складові способу життя, що займають 24-годинний життєвий цикл. Дотримання достатнього рівня фізичної активності та здоровий сон необхідні для збільшення тривалості життя. Фізактивність відома як корисний фактор зниження ризику передчасної смерті до 70%. З іншого боку, з’являється все більше свідчень того, що недосипання або занадто тривалий сон значно підвищують ризик смерті за U- або J-подібною схемою. Час, витрачений на фізичну активність, і сон взаємопов’язані", — пояснили автори дослідження.

Вони аналізували дані учасників Британського біобанку: всього — 92 221 особу, які з лютого 2013 по грудень 2015 носили наручні акселерометри для вимірювання рівня активності. Середній вік піддослідних становив 62,4 року, 52 018 (56,4%) їх були жінками. Більшість — 73,2% — відзначили нормальну тривалість сну по шість-вісім годин, 19,7% спали занадто довго (понад вісім годин), а 7,1% страждали недосипом (менше шести годин). Понад третина учасників (33,4%) були фізично неактивні.

Також вчені враховували вік, стать, національність, рівень освіти, пору року, коли використовувався акселерометр, соціально-економічну депривацію особистості, індекс маси тіла, харчування, шкідливі звички, роботу та наявність серцево-судинних захворювань, раку або діабету. За сім років спостережень зафіксували 3080 випадків смерті від усіх причин: зокрема, 1074 (1,16%) померли від серцево-судинних захворювань, а 1871 (2,03%) — від раку.

Дослідники провели три типи аналізу з використанням регресійних моделей Коксу для вивчення комбінованого впливу тривалості сну та фізичної активності на смертність. За допомогою аналізу чутливості вони додатково перевіряли ще раз свої висновки.

Найменший ризик смерті відзначили у групі з нормальною тривалістю нічного відпочинку та високим рівнем фізичної активності. Її низький рівень у поєднанні з дефіцитом сну або його надлишком корелював з найвищим ризиком смерті: він був підвищений у 2,51 та 2,06 рази відповідно. При середньому рівні фізактивності разом зі сном протягом менш ніж шести годин або більше восьми годин ймовірність смерті від усіх причин була вищою вже в 1,63 і 1,10 разів відповідно.

Вчені дійшли висновку, що фізична активність від помірного до інтенсивного ступеня захищає від передчасної смерті. Якщо людина дотримувалася рекомендацій ВООЗ — близько 150 хвилин на тиждень фізичної активності середньої інтенсивності, — у такому разі ризик смерті від усіх причин падав до 1,06 за нестачі сну і до 1,01 за її надлишку. Люди, рівень фізичної активності яких перевищував рекомендований, мали ще нижчу ймовірність смерті від усіх причин (відношення ризиків – 0,67), серцево-судинних захворювань (0,61) та раку (0,73).

"Наше популяційне когортне дослідження показало, що фізична активність та тривалість сну спільно пов’язані з ризиками смерті від усіх причин, серцево-судинних захворювань та раку у людей середнього та похилого віку. Таким чином, більшість негативних наслідків неякісного сну можна пом’якшити за рахунок збільшення рівня фізичної активності чи досягнення хоча б найнижчого порогу рекомендацій ВООЗ", — резюмували автори роботи.

Раніше "Телеграф" писав про те, що займатися спортом тривалий час зовсім не обов’язково: досить кілька разів на день "підбадьорювати" себе активністю у повсякденних побутових справах, і позитивного результату буде досягнуто.