Хорошие новости для всех, кто работает по ночам: недостаток сна можно компенсировать

Ученые выяснили, что нейтрализует смертельные последствия недосыпа

В то время как некоторые люди испытывают проблемы с тем, чтобы крепко уснуть ночью, другим жителям Земли продолжительный сон в это время представляется непозволительной роскошью – речь идет о медиках, сталеварах, воинах, ночных редакторах и т.д. – всех, кто вынужден в это время бодрствовать в связи с особенностям работы.

При этом представители "ночных" профессий хорошо осознают тот факт, что дефицит сна связан с меньшей продолжительностью жизни, и это не может не вызывать у них самые противоречивые чувства.

Но, как показало недавнее исследование ученых из Гуандунского института сердечно-сосудистых заболеваний, Медицинского университета Гуанчжоу и Китайского университета Гонконга, негативные последствия некачественного ночного отдыха можно нейтрализовать.

Об этом говорится в статье в журнале European Journal of Preventive Cardiology.

И сделать это можно при помощи физической активности.

"Физическая активность и сон — основные составляющие образа жизни, занимающие 24-часовой жизненный цикл. Соблюдение достаточного уровня физической активности и здоровый сон необходимы для увеличения продолжительности жизни. Физактивность известна как полезный фактор снижения риска преждевременной смерти до 70%. С другой стороны, появляется все больше свидетельств того, что недосып или слишком продолжительный сон значительно повышают риск смерти по U- или J-образной схеме. Время, затраченное на физическую активность, и сон взаимосвязаны. Но неясно, как физическая активность может взаимодействовать с продолжительностью сна для укрепления здоровья", — объяснили авторы исследования.

Они анализировали данные участников Британского биобанка: всего — 92 221 человека, которые с февраля 2013-го по декабрь 2015-го носили наручные акселерометры для измерения уровня активности. Средний возраст испытуемых составил 62,4 года, 52 018 (56,4%) из них были женщинами. У большинства — 73,2% — отметили нормальную продолжительность сна по шесть-восемь часов, 19,7% спали слишком долго (свыше восьми часов), а 7,1% страдали недосыпом (менее шести часов). Более трети участников (33,4%) были физически неактивны.

Также ученые учитывали возраст, пол, национальность, уровень образования, время года, когда использовался акселерометр, социально-экономическую депривацию личности, индекс массы тела, питание, вредные привычки, работу и наличие сердечно-сосудистых заболеваний, рака либо диабета. За семь лет наблюдений зафиксировали 3080 случаев смерти от всех причин: в частности, 1074 (1,16%) человека умерли от сердечно-сосудистых заболеваний, а 1871 (2,03%) — от рака.

Исследователи провели три типа анализа с использованием регрессионных моделей Кокса для изучения комбинированного воздействия продолжительности сна и физической активности на смертность. При помощи анализа чувствительности они дополнительно перепроверяли свои выводы.

Наименьший риск смерти отметили в группе с нормальной продолжительностью ночного отдыха и высоким уровнем физической активности. Ее низкий уровень в сочетании с дефицитом сна или его избытком коррелировал с наиболее высоким риском смерти: он был повышен в 2,51 и 2,06 раза соответственно. При среднем уровне физактивности вместе со сном в течение менее чем шести часов либо более чем восьми часов вероятность смерти от всех причин была выше уже в 1,63 и 1,10 раза соответственно.

Ученые пришли к выводу, что физическая активность от умеренной до интенсивной степени защищает от преждевременной смерти. Если человек соблюдал рекомендации ВОЗ — около 150 минут в неделю физической активности средней интенсивности, — в таком случае риск смерти от всех причин падал до 1,06 при недостатке сна и до 1,01 при его избытке. Люди, уровень физической активности которых превышал рекомендуемый, имели еще более низкую вероятность смерти от всех причин (отношение рисков — 0,67), сердечно-сосудистых заболеваний (0,61) и рака (0,73).

"Наше популяционное когортное исследование показало, что физическая активность и продолжительность сна совместно связаны с рисками смерти от всех причин, сердечно-сосудистых заболеваний и рака у людей среднего и пожилого возраста. Таким образом, большинство негативных последствий некачественного сна можно смягчить за счет увеличения уровня физической активности или достижения хотя бы низшего порога рекомендаций ВОЗ", — резюмировали авторы работы.

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