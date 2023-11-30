Ситуация ухудшается: в трех областях превышен эпидемпорог по гриппу и коронавирусу

Среди заболевших много детей

В Украине начался сезон коронавируса и гриппа. Уже в трех областях превышен эпидемический порог.

Там могут быть введены определенные ограничения. Об этом сообщил главный санитарный врач Украины Игорь Кузин 30 ноября в эфире телемарафона.

"13 штаммов COVID у нас сейчас циркулирует по территории Украины. Действительно, вакцинироваться нужно, учитывая то, что сейчас существенное ухудшение ситуации с заболеваемостью, учитывая зимний период", — сказал Кузин.

По его словам, среди всех случаев заболеваемости коронавирусом и гриппом почти 50% госпитализаций. Среди заболевших много детей.

Игорь Кузин добавил, что на западе и севере Украины фиксируется превышение эпидемического порога.

"В трех областях Украины превышен эпидемический порог — это Тернопольская, Житомирская и Черновицкая области. Там уже показатели выше стандартных до этого периода. То есть эти регионы уже могут вводить определенные ограничительные противоэпидемические меры", — подчеркнул он.

Согласно данным, озвученным главным санитарным врачом, с начала эпидемического сезона в общей сложности уже более миллиона украинцев переболели гриппом и коронавирусом. За неделю в больницы госпитализируют в среднем 4200 пациентов. По словам Кузина, среди всех случаев заболеваемости коронавирус сейчас занимает до 35%.

По его словам, заболеваемость COVID также растет. Только за последнюю неделю она увеличилась на 20%. Также есть и летальные случаи. За прошедшую неделю от коронавирусной инфекции умерло 56 человек, в том числе один ребенок.

Напомним, что что ВОЗ официально отменила пандемию коронавируса в мире в мае 2023 года. В Украине также сняли ограничения и отменили карантин.

Ранее "Телеграф" писал, что китайские ученые обнаружили неизвестные вирусы, которые находятся на тропическом острове Хайнань. Предположительно, они могут быть заразны для людей, а один из них принадлежит к семейству COVID.