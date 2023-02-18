Алкоголь в малых дозах безопасен? В ООН дали четкий ответ

Алкоголь увеличивает риски развития рака

Алкогольные напитки приводят к целому ряду негативных последствий для организма, среди которых повышение риска развития рака.

Как сообщает пресс-служба Организации объединенных наций (ООН) в Twitter, потребление алкоголя даже в малых дозах повышает риски развития этой опасной болезни.

"Безопасного объема выпитого алкоголя не существует – риск развития рака увеличивается даже при низком уровне употребления. Заболеваемость и смертность от рака, связанные с алкоголем, можно снизить, ограничивая употребление алкогольных напитков", — говорится в сообщении.

Во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) напоминают, что алкоголь также является причиной более 200 заболеваний, а в результате потребления алкоголя ежегодно умирают 3 миллиона человек.

Кроме того, там подчеркивают, что употребление алкоголя ведет к развитию ряда поведенческих и психических расстройств, а также повышает риски получения травм.

Напомним, врач рассказал, какие алкогольные напитки наиболее пагубно влияют на здоровье человека и способны обострять хронические заболевания.