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Алкоголь у малих дозах безпечний? В ООН дали чітку відповідь

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Геннадій Лубенець Геннадій Лубенець
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Алкоголь
Алкоголь

Алкоголь збільшує ризик розвитку раку

Алкогольні напої призводять до низки негативних наслідків для організму, серед яких підвищення ризику розвитку раку.

Як повідомляє пресслужба Організації об’єднаних націй (ООН) у Twitter, споживання алкоголю навіть у малих дозах підвищує ризики розвитку цієї небезпечної хвороби.

"Безпечного обсягу випитого алкоголю не існує — ризик розвитку раку збільшується навіть за низького рівня вживання. Захворюваність і смертність від раку, пов’язані з алкоголем, можна знизити, обмежуючи вживання алкогольних напоїв", — йдеться у повідомленні.

У Всесвітній організації охорони здоров’я (ВООЗ) нагадують, що алкоголь також є причиною понад 200 захворювань, а в результаті споживання алкоголю щороку помирають 3 мільйони людей.

Крім того, там наголошують, що вживання алкоголю веде до розвитку низки поведінкових та психічних розладів, а також підвищує ризики травм.

Нагадаємо, лікар розповів, які алкогольні напої найбільше згубно впливають на здоров’я людини і здатні загострювати хронічні захворювання.

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#Алкоголь #ООН