Алкоголь у малих дозах безпечний? В ООН дали чітку відповідь

Алкоголь збільшує ризик розвитку раку

Алкогольні напої призводять до низки негативних наслідків для організму, серед яких підвищення ризику розвитку раку.

Як повідомляє пресслужба Організації об’єднаних націй (ООН) у Twitter, споживання алкоголю навіть у малих дозах підвищує ризики розвитку цієї небезпечної хвороби.

"Безпечного обсягу випитого алкоголю не існує — ризик розвитку раку збільшується навіть за низького рівня вживання. Захворюваність і смертність від раку, пов’язані з алкоголем, можна знизити, обмежуючи вживання алкогольних напоїв", — йдеться у повідомленні.

У Всесвітній організації охорони здоров’я (ВООЗ) нагадують, що алкоголь також є причиною понад 200 захворювань, а в результаті споживання алкоголю щороку помирають 3 мільйони людей.

Крім того, там наголошують, що вживання алкоголю веде до розвитку низки поведінкових та психічних розладів, а також підвищує ризики травм.

Нагадаємо, лікар розповів, які алкогольні напої найбільше згубно впливають на здоров’я людини і здатні загострювати хронічні захворювання.