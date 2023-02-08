Можно ли делить таблетки пополам и зачем на них полоска
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Медик объяснила важный нюанс с лекарствами
Практически на всех таблетках, которые мы встречаем, имеются насечки. Согласно общепринятому мнению, это означает, что ее можно разделить пополам. Но все ли таблетки можно делить и существуют ли исключения
Об этом рассказала доктор Беата Надь в Instagram. По ее словам, обычно насечка помогает точно определить половину таблетки. Если же полоски на ней нет, это важный знак, что таблетка для разделения не предназначена.
К этой категории относятся такие лекарства:
- Таблетки с замедленным или пролонгированным высвобождением с защитной оболочкой (разделение такого рода таблеток может привести к тому, что вся доза будет высвобождена сразу — и это может быть опасно).
- Капсулы – препараты с кишечнорастворимой оболочкой, предназначенные для защиты желудка (после расщепления внутренняя часть таблетки может раздражать желудок, что может привести к нежелательным побочным действиям).
- Ассиметричные и маленькие таблетки. Избегайте любых таблетированных разрезов, требующих высокой хирургической точности.
- Таблетки с твердой оболочкой не следует раскалывать, поскольку могут рассыпаться или расколоться на части, оставив неправильную дозу.
По словам медика, не стоит делить контрацептивы, комбинированные препараты, содержащие более одного активного ингредиента и разбавители крови. Чтобы аккуратно справиться с заданием, лучше использовать резак для таблеток.
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