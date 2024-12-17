Всі бійці мають ПТСР? Військова психологиня розвіяла популярний міф

Посттравматичний стресовий розлад — це клінічний діагноз, проте зараз цей ярлик намагаються вішати всюди, зазначила вона

Українці живуть у реаліях постійного стресу через жорстоку війну, яку ведуть проти нас росіяни. Часто можна почути, що "всі ми зараз маємо ПТСР (посттравматичний стресовий розлад)", проте насправді це не так. Навіть не у всіх військових на фронті є цей розлад.

Про це, а також як бути стійким ментально в умовах геноциду, як воїнам зберегти стосунки з сім'єю, чи доречна радість під час війни, "Телеграфу" розповіла психологиня, сомнотерапевтка, начальниця групи контролю бойового стресу 210-го окремого штурмового полку, членкиня Національної психологічної асоціації, Інституту розладів сну та психотравматичних розладів, британського Інституту комплексної травми Євгенія Василенко в межах проєкту "Лінія спротиву": "Під час війни не треба відмовлятися від нормального життя. Страждати, щоби що?" — військова психологиня про стрес та міфи про ПТСР

"Посттравматичний стресовий розлад — це клінічний діагноз. Зараз цей ярлик намагаються вішати всюди. Далеко не у всіх, хто пройшов бойові дії, буде ПТСР. У когось можуть бути лише ознаки або якісь інші наслідки. ПТСР, як будь-який клінічний діагноз, складається з багатьох клінічних симптомів, і його доволі складно поставити", — пояснила психологиня.

Вона додала, що для тих, кому поставлено діагноз ПТСР, немає ідеального часу для його подолання. Хоча в уявленні багатьох поняття "подолання" передбачає звільнення від болю, проте часто з цим треба навчитися жити, зазначила Василенко.

"І що таке подолання: коли все пройшло чи варіант "мені отут неприємно, але я хочу навчитися з цим жити". Тому, знову ж таки, мислимо так: "У мене є отакі обставини та умови — що я можу з цим зробити?" Наприклад, людина брала участь у бойових діях, боїться вийти у натовп чи зайти у ліфт, починається клаустрофобія, тому що вона горіла у танку. Не обов’язково у людини це забирати, а може ефективніше — навчити з цим жити й щоб вона залишалася функціональною. Тому що іноді намагання забрати її біль може не спрацювати, а часу піде дуже багато", — розповіла військова психологиня.

Нагадаємо, раніше своїми думками про війну, смерть, окупацію та бійців з ПТСР з "Телеграфом" поділився сержант ЗСУ Костянтин (Valde) Ульянов, автор підручника "Броньований розум. Бойовий стрес та психологія екстремальних ситуацій", романів "Храм" та "Право сильного".