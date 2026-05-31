Вже більше тисячі людей, що заразилися: вірус Ебола повернувся і міг перетнути океан

Спалах небезпечної хвороби б’є рекорди за швидкістю поширення

З початку оголошення нового спалаху вірусу Ебола минуло лише два тижні. При цьому в осередку його поширення – Демократичній Республіці Конго – вже понад 1000 передбачуваних випадків зараження та щонайменше 246 смертей.

У сусідній Уганді зафіксовано дев’ять випадків та одну смерть. Про це повідомляє ВВС.

Небезпечний штам поширюється дуже швидко

Заступник директора організації "Лікарі без кордонів" доктор Алан Гонсалес заявив, що ще жодного разу в історії смертельного вірусу не реєстрували стільки випадків упродовж такого короткого часу після оголошення надзвичайної ситуації.

"Реальність така, що ніхто не знає справжнього масштабу та серйозності цього спалаху. Нові передбачувані випадки фіксуються щодня, а сотні зразків досі не перевірені", – наголосив він.

Чи є вакцина від Еболи і яка смертність

Видання повідомляє, що поточний спалах викликаний рідкісним штамом Еболи — Бундібугіо. Ситуацію посилює те, що проти нього не існує підтвердженої вакцини, а летальність досягає близько третини інфікованих.

Вірус передається через прямий контакт із рідинами тіла зараженої людини або забруднені предмети, наприклад, голки, постільну білизну, одяг.

Боротьбі з інфекцією заважають місцеві звичаї та війна

Крім того, традиційні похоронні обряди, що передбачають дотик до тіла покійного, поширені серед місцевого населення, становлять серйозну загрозу подальшого поширення інфекції.

Також блискавичному збільшенню кількості хворих сприяє збройний конфлікт у регіоні, внаслідок якого закриті аеропорти, що суттєво ускладнює роботу медиків.

Смертельний вірус вийшов за межі Африки?

Можливо, небезпечний вірус уже перетнув океан і потрапив до Латинської Америки. Бразильські медики повідомили про передбачуваний випадок Еболи у штаті Сан-Паулу. Наразі 37-річний чоловік, який нещодавно повернувся з ДР Конго, перебуває під наглядом лікарів.

