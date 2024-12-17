"Задача — вижити": психолог пояснила, як перестати боятися "Орєшніков" та іншого озброєння росіян

Є лише один спосіб

Удар міжконтинентальною ракетою "Орєшнік" по Україні став для багатьох наших громадян новим стресом, оскільки це сталося вперше. Людям потрібен час, щоб адаптуватися до нової загрози та перестати на неї реагувати так гостро.

Про це "Телеграфу" сказала психолог, сомнотерапевт, начальник групи контролю бойового стресу 210-го окремого штурмового полку Євгенія Василенко у матеріалі: "Під час війни не треба відмовлятися від нормального життя. Страждати, щоби що?" — військова психологиня про стрес та міфи про ПТСР".

"Коли з’являється нова загроза, вона викликає сильну стресову реакцію, а стрес — це, по суті, реакція на щось нове. Наш мозок так влаштований: він сканує нашу реальність на наявність загрози. Тому що головне завдання — вижити. Потрібен час для адаптації", — пояснила Василенко.

Вона додала, що чим більше людина стикатиметься з загрозою одного типу, тим менш гостро вона її сприйматиме.

Як приклад психолог навела "шахеди", якими атакують росіяни. Тобто, українці вже знають, чого від них чекати, як діяти й вже адаптувалися до цієї ситуації.

"Якби нам не повідомили деталі, ми б до цього (до "Орєшніка". — Ред.) поставилися, як до звичайної ракетної атаки. Однак тут щось нове, міжконтинентальне — саме факт цієї інформації нас стурбував, а не те, що воно прилетіло", — підсумувала Євгенія Василенко.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що психолог Вікторія Кузнєцова розповіла, як поповнювати внутрішні ресурси під час війни.