Чи можуть лампи для манікюру спричинити рак? Нове дослідження американців

Ультрафіолетові лампи для гель-лаку пошкоджують ДНК у клітинах шкіри

Манікюр гель-лаком — один з найпопулярніших способів прикрасити нігті. На вашу власну або нарощену нігтьову пластину наноситься база, кілька шарів гель-лаку і топ, а після кожного етапу відбувається просушка під лампою з ультрафіолетом. Процедура завжди вважалася цілком безпечною, але нещодавні дослідження пробудили нові обговорення з цього приводу. Зокрема, розбіжності виникли серед медичної спільноти.

Сьогодні "Телеграф" пропонує розібратися, що показав новий експеримент? Чи справді лампи можуть шкодити ДНК та викликати мутації шкіри? Чи достатньо ультрафіолету у лампі, аби викликати рак? Та як себе захистити?

Про що свідчить опубліковане дослідження?

Думка про те, що ультрафіолетові сушарки для нігтів є шкідливими – не нова. Ще у 2014 році вчені протестували 17 різних сушарок із різних салонів. Тоді науковці повідомили, що потужніші лампи дещо більше випромінюють УФ-А, однак ризик раку залишається невеликим.

З того часу й до сьогодні тема викликає дискусії у всьому світі. Вчені та лікарі так і не досягли одностайної думки щодо масштабу впливу сушарок для нігтів на виникнення раку шкіри, а дослідження все ще активно проводяться.

Та нещодавно медична спільнота та майстрині з манікюру знову заговорили про цю процедуру у соцмережах, коли український генетик та науковий ведучий Олександр Коляда поділився даними дослідження з наукового журналу Nature Communications.

Дослідники Каліфорнійського університету в Сан-Дієго та Університету Пітсбурга з'ясовували як впливають на клітини осушувальні УФ та LED-лампи. Впливу ультрафіолету з лампи для манікюру піддавали три типи клітин шкіри: фібробласти мишей, фібробласти та кератиноцити людини. Їх опромінювали від одного до трьох разів з тривалістю опромінення від кількох секунд до 20 хвилин. Через 48 годин оцінювали виживаність клітин і кількість мутацій у них.

Вчені помітили дозозалежний негативний вплив ультрафіолетової радіації на всі типи клітин. Що більшою була тривалість опромінення, то меншою була виживаність клітин. Наприклад, серед клітин, яких опромінили один раз протягом 20 хвилин, через дві доби померло близько 20-30 відсотків. А три такі опромінення протягом трьох днів призводили до 65-70-відсоткової смертності. Клітини, що залишилися після радіації, мали велику кількість мутацій, зокрема пов'язаних із розвитком раку шкіри. Імовірно, за це відповідало збільшення у 5-20 разів у клітинах кількості сполуки, що здатна пошкоджувати ДНК.

Таким чином, вчені вияснили, що ультрафіолет у лампах для гель-лаків має цитотоксичну, генотоксичну та мутагенну дію. Звісно, для експерименту використовували незахищені клітини, а не людські руки. Варто також зазначити, що тривалість опромінення була більшою, ніж при стандартному сеансі манікюру, а значить, ризики не обов'язково є такими ж у реальному житті.

Але висновок, що лампи можуть мати такий же негативний вплив на шкіру, як солярії, спонукатиме до детальнішого вивчення питання у майбутньому. Як зазначають автори, скоріше за все пройде щонайменше десятиліття, перш ніж такі дослідження будуть завершені, а загальна публіка сповіщена про відповідні ризики.

Чи можуть кілька хвилин під лампою для нігтів збільшити ризик раку шкіри?

Щоб просушити гель-лак для нігтів, люди поміщають руку під лампу на час від 30 секунд до кількох хвилин, залежно від типу пристрою. За словами доктора Кріс Адігун з Нью-Йоркського медичного університету, цього часу достатньо, щоб збільшити ризики раку. Окрім того, деякі жінки ходять на цю процедуру кожні два тижні. Так, 21-річна жінка з Вашингтону, яка регулярно робила гелевий манікюр, виявила меланому нігтів.

"Це лише теоретичне пояснення даного випадку. Тим не менш, поєднуючи результати всіх досліджень можна переконливо сказати, що випромінювання з УФ-сушарок може викликати мутації, як і солярії. Ультрафіолет погіршує бар‘єрну функцію шкіри А тобто це підвищує ризик раннього розвитку раку шкіри", – пишуть автори останнього дослідження.

Як захистити себе?

Виникнення онкозахворювання – складний процес із безліччю складових. Серед основних факторів виникнення раку шкіри вчені та лікарі вирізняють генетичну схильність, вплив ультрафіолетового випромінювання, попереднє пошкодження шкіри (травма, опік, захворювання), генетичні захворювання (пігментна ксеродерма) тощо. Однак навіть якщо у людини є декілька з цих факторів, стовідсоткової гарантії виникнення раку немає.

"Загалом ця тема недостатньо вивчена, щоб ми могли стверджувати, що серйозна небезпека від цих ламп є. Але ми маємо враховувати те, що ультрафіолет все ж таки є канцерогенним і викликає рак шкіри. Ми засмагаємо, бо це захисна реакція організму на ультрафіолетове пошкодження. Але ми маємо використовувати сонцезахисні креми. Водночас фотозахист не знижує ризик до нуля – ми все одно маємо бути в тіні й не засмагати", – каже онкодерматологиня Тетяна Селіванова для УП.

Щоб мінімізувати шкідливий вплив манікюрних ламп у Американській академії дерматології радять звернути увагу на такі кроки:

Перед процедурою наносьте на руки сонцезахисний крем широкого спектру дії (SPF 30 і вище)

Варто покрити руки та пальці одягом із UPF (фактором захисту від ультрафіолетового випромінювання). Це можуть бути рукавички з відрізаними кінчиками, сорочка чи шарф.

Майте на увазі, що є багато ліків, які можуть підвищити вашу чутливість до ультрафіолетового випромінювання. Наприклад доксициклін, пероральний антибіотик. Люди, які приймають ці препарати, повинні бути особливо обережними під час процедури, щоб захистити свою шкіру від пухирів або опіків на руках.

Розгляньте традиційний лак для нігтів і залиште гель для особливих випадків.

Беріть відпустку з лаком для нігтів принаймні раз на пару місяців, щоб ви могли бачити свої натуральні нігті. Тоді перевірте їх на наявність аномалій. Темні вертикальні лінії, почервоніння та запалення можуть бути симптомом меланоми. Також огляньте простір під нігтями, щоб переконатися, що ніготь не відділився від нігтьового ложа.