Могут ли лампы для маникюра вызвать рак? Новое исследование американцев

Ультрафиолетовые лампы для гель-лака повреждают ДНК в клетках кожи

Маникюр гель-лаком – один из самых популярных способов украсить ногти. На вашу собственную или наращенную ногтевую пластину наносится база, несколько слоев гель-лака и топ, а после каждого этапа происходит просушка под лампой с ультрафиолетом. Процедура всегда считалась вполне безопасной, но недавние исследования пробудили новые обсуждения на этот счет. В частности, разногласия возникли среди медицинского сообщества.

Сегодня Телеграф предлагает разобраться, что показал новый эксперимент? Действительно ли лампы могут вредить ДНК и вызвать мутацию кожи? Достаточно ли ультрафиолета в лампе, чтобы вызвать рак? И как себя защитить?

О чем говорит опубликованное исследование?

Мнение о том, что ультрафиолетовые сушилки для ногтей вредны – не нова. Еще в 2014 году ученые протестировали 17 разных сушилок из разных салонов. Тогда ученые сообщили, что более мощные лампы несколько больше излучают УФ-А, однако риск рака остается небольшим.

С тех пор и по сей день тема вызывает дискуссии во всем мире. Ученые и врачи так и не достигли единодушного мнения по поводу масштаба воздействия сушилок для ногтей на возникновение рака кожи, а исследования все еще активно проводятся.

Но недавно медицинское сообщество и мастерицы по маникюру снова заговорили об этой процедуре в соцсетях, когда украинский генетик и научный ведущий Александр Коляда поделился данными исследования из научного журнала Nature Communications.

Исследователи Калифорнийского университета в Сан-Диего и Университета Питтсбурга выясняли, как влияют на клетки осушительные УФ и LED-лампы. Влиянию ультрафиолета из лампы для маникюра подвергали три типа клеток кожи: фибробласты мышей, фибробласты и кератиноциты человека. Их облучали от одного до трех раз с продолжительностью облучения от нескольких секунд до 20 минут. Через 48 часов оценивали выживаемость клеток и количество мутаций в них.

Ученые заметили дозозависимое негативное влияние ультрафиолетовой радиации на все типы клеток. Чем больше была продолжительность облучения, тем меньше была выживаемость клеток. Например, среди клеток, облученных один раз в течение 20 минут, через двое суток умерло около 20-30 процентов. А три таких облучения в течение трех дней приводили к 65-70% смертности. Оставшиеся после радиации клетки имели большое количество мутаций, в частности связанных с развитием рака кожи. Вероятно, за это отвечало увеличение в 5-20 раз в клетках количества соединения, способного повреждать ДНК.

Таким образом, ученые выяснили, что ультрафиолет в лампах для гель-лаков оказывает цитотоксическое, генотоксическое и мутагенное действие. Конечно, для эксперимента использовали незащищенные клетки, а не руки людей. Следует также отметить, что продолжительность облучения была больше, чем при стандартном сеансе маникюра, а значит, риски необязательно такие же в реальной жизни.

Но вывод, что лампы могут оказать такое же негативное влияние на кожу, как солярии, будет побуждать к более детальному изучению вопроса в будущем. Как отмечают авторы, скорее всего пройдет минимум десятилетие, прежде чем такие исследования будут завершены, а общая публика уведомлена о соответствующих рисках.

Могут ли несколько минут под лампой для ногтей увеличить риск рака кожи?

Чтобы просушить гель-лак для ногтей, люди помещают руку под лампу на время от 30 секунд до нескольких минут в зависимости от типа устройства. По словам доктора Крис Адигун из Нью-Йоркского медицинского университета, этого времени достаточно, чтобы увеличить риск рака. Кроме того, некоторые женщины ходят на эту процедуру каждые две недели. Так, 21-летняя женщина из Вашингтона, регулярно делавшая гелевый маникюр, обнаружила меланому ногтей.

"Это лишь теоретическое объяснение данного случая. Тем не менее, сочетая результаты всех исследований можно убедительно сказать, что излучение из УФ-сушилок может вызвать мутации, как и солярии. Ультрафиолет ухудшает барьерную функцию кожи, а то есть это повышает риск раннего развития рака кожи ", – пишут авторы последнего исследования.

Как защитить себя?

Возникновение онкозаболевания – сложный процесс с множеством составляющих. Среди основных факторов возникновения рака кожи ученые и врачи отличают генетическую предрасположенность, воздействие ультрафиолетового излучения, предварительное повреждение кожи (травма, ожог, заболевание), генетические заболевания (пигментная ксеродерма) и т.д. Однако даже если у человека есть несколько из этих факторов, стопроцентной гарантии возникновения рака нет.

"В целом эта тема недостаточно изучена, чтобы мы могли утверждать, что серьезная опасность от этих ламп есть. Но мы должны учитывать то, что ультрафиолет все же канцерогенным и вызывает рак кожи. Мы загораем, потому что это защитная реакция организма на ультрафиолетовое повреждение. Но мы должны использовать солнцезащитные кремы. В то же время фотозащита не снижает риск до нуля – мы все равно должны быть в тени и не загорать", – говорит онкодерматологиня Татьяна Селиванова для УП.

Чтобы минимизировать вредное влияние маникюрных ламп в Американской академии дерматологии, советуют обратить внимание на следующие шаги:

Перед процедурой наносите на руки солнцезащитный крем широкого спектра действия (SPF 30 и выше)

Следует покрыть руки и пальцы одеждой из UPF (фактором защиты от ультрафиолетового излучения). Это могут быть перчатки с отрезанными кончиками, рубашка или шарф.

Имейте в виду, что есть много лекарств, которые могут повысить вашу чувствительность к ультрафиолетовому излучению. Например, доксициклин, пероральный антибиотик. Люди, принимающие эти препараты, должны быть особенно осторожны во время процедуры, чтобы защитить свою кожу от волдырей или ожогов на руках.

Рассмотрите традиционный лак для ногтей и оставьте гель для особых случаев.

Берите отпуск с лаком для ногтей, по крайней мере, раз в пару месяцев, чтобы вы могли видеть свои натуральные ногти. Тогда проверьте их наличие аномалий. Темные вертикальные линии, покраснение и воспаление могут являться симптомом меланомы. Также осмотрите пространство под ногтями, чтобы убедиться, что ноготь не отделился от ногтевого ложа.