У лютому Землю накриють магнітні бурі: як уберегти своє здоров’я

У лютому очікується чотири магнітні бурі, дві з яких будуть потужними

У лютому очікується кілька магнітних бур, які можуть позначитися на вашому самопочутті. Особливо схильні до цього впливу метеозалежні люди.

На порталі "Вікна" розповіли про те, як уберегтись від впливу магнітних бур. Чим раніше ви почнете готуватися до цього періоду, тим краще.

Так, у лютому очікується кілька магнітних бур. Не всі вони будуть високою потужністю, але все одно краще подбати про своє здоров’я. Так, магнітні бурі у лютому очікуються 5, 7, 10 та 15 лютого. Сильні бурі будуть 5 та 10 лютого, а 7 та 15 – середні і навіть низькі за своєю потужністю.

Щоб зберегти своє здоров’я від впливу магнітних бур, слід зменшити фізичні навантаження, але повністю відмовлятися від активності не варто. Наприклад, можна робити ранкову зарядку або інтенсивну ходьбу, розповів лікар-невролог, рефлексотерапевт Віктор Мацишин в інтерв’ю OBOZREVATEL.

У періоди магнітних бур людина, особливо метеозалежна, може відчувати погіршення самопочуття. У ці дні можливі такі симптоми:

головний біль,

порушення сну,

дратівливість,

біль у суглобах,

загострення хронічних захворювань.

Також фахівці радять відмовитися від жирної та шкідливої їжі, і навпаки харчуватися корисними та здоровими продуктами. Також важливим є здоровий і повноцінний сон — недосипи негативно позначаться на вашому стані протягом дня. Від алкоголю і цигарок теж краще відмовитися, натомість пийте більше зеленого чи трав’яного чаю та гуляйте на свіжому повітрі.

Якщо ви маєте хронічні захворювання, тримайте під рукою ліки, які вам прописав лікар. Також носите із собою таблетки від головного болю.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що у лютому очікується удар стихії. Циклон принесе до деяких регіонів снігопади, дощі та хуртовини.