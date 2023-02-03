В феврале Землю накроют магнитные бури: как уберечь свое здоровье

В феврале ожидается четыре магнитные бури, две из которых будут мощными

В феврале ожидается несколько магнитных бурь, которые могут сказаться на вашем самочувствии. Особенно подвержены этому влиянию метеозависимые люди.

На портале "Окна" рассказали о том, как уберечься от влияния магнитных бурь. Чем раньше вы начнете готовиться к этому периоду, тем лучше.

Так, в феврале ожидается несколько магнитных бурь. Не все они будут высокой мощности, но все равно лучше позаботиться о своем здоровье. Так, магнитные бури в феврале ожидаются 5, 7, 10 и 15 февраля. Сильные бури будут 5 и 10 февраля, а 7 и 15 — средние и даже низкие по своей мощности.

Чтобы уберечь свое здоровье от влияния магнитных бурь, следует уменьшить физические нагрузки, но полностью отказываться от активности не стоит. К примеру, можно делать утреннюю зарядку или заниматься интенсивной ходьбой, рассказал врач-невролог, рефлексотерапевт Виктор Мацишин в интервью OBOZREVATEL.

В периоды магнитных бурь человек, особенно метеозависимый, может чувствовать ухудшение самочувствия. В эти дни возможны такие симптомы:

головная боль,

нарушение сна,

раздражительность,

боль в суставах,

обострение хронических заболеваний.

Также специалисты советуют отказаться от жирной и вредной пищи, и наоборот питаться полезными и здоровыми продуктами. Также важен здоровый и полноценный сон — недосыпы негативно скажутся на вашем состоянии на протяжении дня. От алкоголя и сигарет тоже лучше отказаться, взамен пейте больше зеленого или травяного чая и гуляйте на свежем воздухе.

Если у вас есть хронические заболевания, держите под рукой лекарства, которые вам прописал доктор. Также носите с собой таблетки от головной боли.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что в феврале ожидается удар стихии. Циклон принесет в некоторые регионы снегопады, дожди и метели.