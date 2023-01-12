Китай після зняття обмежень захлинається від ковіду: в деяких провінціях хворе майже все населення

Коронавірус продовжує поширюватися швидким темпом

Пандемія коронавірусу розпочалася в Китаї більше трьох років тому. Від того часу країні так і не вдалося взяти хворобу під контроль. З метою якнайшвидшого подолання проблеми Китай довгий час використовував політику "нульової толерантності" до COVID-19. Стратегія полягала в жорстких обмеженнях пересування та примусовій госпіталізації. Людей почали регулярно тестувати перед тим, як вони покинуть свої місця проживання або зайдуть у громадські заклади. Якщо в будь-який момент виявляють позитивний результат — негайна ізоляція на карантин. Навіть якщо це означає, що люди не зможуть повернутися додому з роботи або з одноденної поїздки.

Певною мірою це допомагало стримувати поширення вірусу, але така реальність викликала невдоволення населення. У листопаді великими містами Китаю прокотилася хвиля протестів проти антиковідних заходів. У підсумку, вперше з початку пандемії, Китай зняв обмеження та відкрив кордони. Вже незабаром це призвело до катастрофічного зростання захворюваності.

У великій провінції Китаю зараз інфіковано майже 90% населення

Кан Куанчень, директор комісії з охорони здоров'я центральної провінції Хенань повідомив, що "станом на 6 січня 2023 року рівень зараження Covid у провінції становить 89%".

З населенням 99,4 мільйона людей, цифри показують, що близько 88,5 мільйонів людей у провінції, ймовірно, зараз інфіковані.

Щоправда, цифри, що називають місцеві чиновники різко відрізняються від статистики, яку публікує центральна влада. Так, офіційно Китай сповістив про всього про 5272 смерті, пов'язані з Covid, станом на 8 січня, що є одним із найнижчих показників смертності від інфекції у світі.

Як повідомляє Reuters, Всесвітня організація охорони здоров'я заявила, що Китай занижує масштаби спалаху, і, за оцінками міжнародних експертів у галузі охорони здоров'я, понад мільйон людей у ​​країні можуть померти від ковіду вже цього року.

"Ми все ще не маємо повних даних. Поточні цифри, опубліковані Китаєм, не відображають справжній вплив хвороби з точки зору госпіталізацій та смертей. Такі дані надходять у той час, коли лікарні та крематорії переповнені", — сказав директор ВООЗ з надзвичайних ситуацій Майкл Раян.

Попри відсутність достовірної статистики, інформаційна панель ВООЗ щодо COVID-19 показує, що за останні 7 днів в Китаї чисельність інфікованих збільшилася на 36%, в порівнянні з попереднім тижнем.

Окрім того, з грудня влада Китаю почала досить вузько трактувати поняття "смерть від ковіду". В країні різко звузили критерії класифікації смертельних випадків від ковіду. Щоб "науково й об’єктивно відобразити смертність, спричинену пандемією коронавірусу", почали рахувати лише смертність, спричинену пневмонією.

"Смерті, викликані іншими захворюваннями, такими як серцево-судинні або цереброваскулярні захворювання та серцеві напади, не класифікуються як смерті, викликані коронавірусом", — заявив експерт з інфекційних хвороб Ван Гуйцян на пресконференції.

Варто зазначити, новий метод суперечить рекомендаціям Всесвітньої організації охорони здоров’я (ВООЗ), згідно з якими багато країн зараз використовують "надлишкову смертність" як більш точний показник справжнього впливу пандемії.

Відкриття кордонів підсилить рекордну смертність

Як повідомляв "Телеграф", попри високу смертність, керівництво Китаю вирішило зняти обмеження і відкрити свої кордони для іноземних туристів. Жителі країни знову зможуть отримувати закордонні паспорти, а іноземцям почали видавати звичайні візи та надавати дозвіл на тимчасове проживання.

Очікується, що кількість випадків Covid ще більше зросте, оскільки країна наприкінці цього місяця святкує новий рік, а це означає, що мільйони людей відправляються з великих міст, щоб відвідати родичів у сільській місцевості.

За даними The Guardian, у першій хвилі передсвяткових поїздок офіційні дані показали, що в суботу в країні подорожувало 34,7 мільйона людей, що більш ніж на третину більше порівняно з минулим роком.

Сплеску попиту з боку інтернаціональних мандрівників у найближчій перспективі буде перешкоджати обмежена кількість рейсів до та з Китаю. Відсутність достовірної статистики про стан справ у Китаї спонукає багато країн запровадити або щонайменше почати розглядати можливість запровадження обмежень та правил. Так, більше десятка країн уже ввели для приїжджих обов'язкове тестування. Деякі країни, зокрема Сполучені Штати та Британія, знову запроваджують обов’язкові передпольотні тести на COVID-19 для людей, які летять з Китаю. Інші, такі як Японія та Італія, вимагають тестування після прибуття та карантин для тих, хто має позитивний результат. Одна країна, Марокко, навіть вирішила повністю заборонити в’їзд усім мандрівникам з Китаю відповідно до правила, яке набуде чинності найближчими днями.

Водночас державні китайські ЗМІ назвали обов'язкове тестування тих, хто прибув з Китаю, дискримінаційним і політично вмотивованими спробами підірвати китайський уряд.