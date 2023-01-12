Китай после снятия ограничений захлебывается от ковида: в некоторых провинциях больно почти все население

Коронавирус продолжает распространяться быстрым темпом

Пандемия коронавируса началась в Китае более трех лет назад. С этого времени стране так и не удалось взять болезнь под контроль. В целях скорейшего преодоления проблемы Китай долгое время использовал политику "нулевой толерантности" к COVID-19. Стратегия заключалась в жестких ограничениях передвижения и принудительной госпитализации. Людей начали регулярно тестировать перед тем, как они покинут свои места жительства или зайдут в общественные учреждения. Если в любой момент выявляют положительный результат – немедленная изоляция на карантин. Даже если это означает, что человек не сможет вернуться домой с работы или однодневной поездки.

В определенной степени это помогало сдерживать распространение вируса, но таковая действительность вызвала недовольство населения. В ноябре по крупным городам Китая прокатилась волна протестов против антиковидных мер. В итоге впервые с начала пандемии Китай снял ограничения и открыл границы. Уже вскоре это привело к катастрофическому росту заболеваемости.

В большой провинции Китая сейчас инфицировано почти 90% населения

Кан Куанчень, директор комиссии по здравоохранению центральной провинции Хэнань сообщил, что "по состоянию на 6 января 2023 года уровень заражения Covid в провинции составляет 89%".

С населением 99,4 миллионов человек, цифры показывают, что около 88,5 миллионов человек в провинции, вероятно, сейчас инфицированы.

Правда, цифры, которые называют местные чиновники, резко отличаются от статистики, которую публикуют центральные власти. Так, официально Китай известил всего о 5272 смерти, связанных с Covid, по состоянию на 8 января, что является одним из самых низких показателей смертности от инфекции в мире.

Как сообщает Reuters, Всемирная организация здравоохранения заявила, что Китай занижает масштабы вспышки, и, по оценкам международных экспертов в области здравоохранения, более миллиона человек в стране могут умереть от ковида уже в этом году.

"У нас все еще нет полных данных. Текущие цифры, опубликованные Китаем, не отражают истинное влияние болезни с точки зрения госпитализаций и смертей. Такие данные поступают в то время, когда больницы и крематории переполнены", — сказал директор ВОЗ по чрезвычайным ситуациям Майкл Райан.

Несмотря на отсутствие достоверной статистики, информационная панель ВОЗ по COVID-19 показывает, что за последние 7 дней в Китае численность инфицированных увеличилась на 36% по сравнению с предыдущей неделей.

Кроме того, с декабря власти Китая начали достаточно узко трактовать понятие "смерть от ковида". В стране резко сузили критерии классификации смертельных исходов от ковида. Чтобы "научно и объективно отразить смертность, вызванную пандемией коронавируса", стали считать только смертность, вызванную пневмонией.

"Смерти, вызванные другими заболеваниями, такими как сердечно-сосудистые или цереброваскулярные заболевания и сердечные приступы, не классифицируются как смерти, вызванные коронавирусом", — заявил эксперт по инфекционным болезням Ван Гуйцян на пресс-конференции.

Стоит отметить, что новый метод противоречит рекомендациям Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), согласно которым многие страны сейчас используют "избыточную смертность" как более точный показатель подлинного влияния пандемии.

Открытие границ усилит рекордную смертность

Как сообщал Телеграф ранее, несмотря на высокую смертность, руководство Китая решило снять ограничения и открыть свои границы для иностранных туристов. Жители страны снова смогут получать загранпаспорта, а иностранцам стали выдавать обычные визы и разрешать временное проживание.

Ожидается, что количество случаев Covid еще больше вырастет, поскольку страна в конце этого месяца празднует Новый год, а это значит, что миллионы людей отправляются из больших городов, чтобы навестить родственников в сельской местности.

По данным The Guardian, в первой волне предпраздничных поездок официальные данные показали, что в субботу в стране путешествовало 34,7 миллиона человек, что более чем на треть больше по сравнению с прошлым годом.

Всплеску спроса со стороны интернациональных путешественников в ближайшей перспективе будет препятствовать ограниченному количеству рейсов в, а также из Китая. Отсутствие достоверной статистики о положении дел в Китае побуждает многие страны ввести или по меньшей мере начать рассматривать возможность введения ограничений и правил. Таким образом, более десятка стран уже ввели для приезжих обязательное тестирование. Некоторые страны, в том числе Соединенные Штаты и Великобритания, снова вводят обязательные предполетные тесты на COVID-19 для летящих из Китая людей. Другие, такие как Япония и Италия, требуют тестирования по прибытии и карантин для тех, кто имеет положительный результат. Одна страна, Марокко, даже решила полностью запретить въезд всем путешественникам из Китая в соответствии с правилом, которое вступит в силу в ближайшие дни.

В то же время государственные китайские СМИ назвали обязательное тестирование прибывших из Китая дискриминационными и политически мотивированными попытками подорвать китайское правительство.