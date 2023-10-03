Навалилися стрес та тривога: як опанувати емоції, три прості дихальні вправи (відео)

З симптомами паніки та тривоги стикається майже кожні українець чи українка

Українці рокам стикаються зі стресом. Він торкається не тільки військових або ветеранів, чи людей, що бачили жахи війни на власні очі, а ширшого кола осіб.

За даними Мінохоронздоров'я, що базуються на соціологічних опитуваннях, майже всі українці мають хоча б один із симптомів тривожного розладу (понад 90%), більш ніж половина опитаних знаходяться в зоні ризику розвитку труднощів із психологічним здоров'ям.

У пораднику всеукраїнської програми ментального здоров’я "Ти як?" зазначається, що відчувати гнів, страх, бажання розбивати все навколо — нормальна реакція на ненормальний стан речей. Рекомендуються прості вправи, які не позбавлять людину стресу, але допоможуть краще опанувати емоції.

Одна з перших вправ на релаксацію — повільне дихання. Аби її виконати треба заплющити очі, добре відчути ногами підлогу, зробити глибокий та повільний вдих на три рахунки, повільно видихнути дорахувавши до шести. Рекомендується зробити чотири повтори, однак якщо стає зле — припинити.

Ця вправа вважається базовою, адже часто при стресі починається фізичний дискомфорт — брак повітря чи запаморочення. Вправа "повільне дихання" покликана допомогти в таких ситуаціях.

Серед дихальних вправ, які також рекомендують спеціалісти МОЗ, є й інші дихальні практики. Їх використовують в моменти тривожності.

"4-4-5". Вдихаємо на чотири рахунки, видихаємо теж на чотири. Тривалість вправи — 5 хвилин. Допомагає вирівняти дихання та заспокоїти пульс.

"4-7-8". Перед початком вправи зробіть глибокий вдих та видих. Робимо вдих через ніс на чотири рахунки, затамувавши подих рахуємо до семи і повільно видихаємо на восьмий рахунок. На цю вправу також треба кілька хвилин.

Раніше "Телеграф" розповідав, як долають стрес українські діти та хто має опікуватися їхнім психічним здоров'ям. Потреба в психологах в освітніх закладах є, однак цього недостатньо аби повноцінно надати допомогу.