Странная болезнь собак распространяется в США: ветеринары такой еще не видели

Ветеринары передали данные о сотнях случаев в шести штатах

При правильном уходе собаки могут прожить до 20 лет, а некоторые долгожители и больше. Однако они также могут заболеть, как и люди, в том числе респираторными заболеваниями.

В США уже несколько месяцев идет вспышка респираторного заболевания у собак. Зарегистрированы сотни случаев с августа в штате Орегон (только здесь зафиксировано 200 сообщений), Колорадо, Иллинойс, Нью-Гэмпшир, Вашингтон и Невада. Об этом пишет Sciencealert. Ученые изучают, общий ли возбудитель в этих случаях. Похоже, что случаи имеют общую вирусную этиологию, однако если болезнь действительно вызвана патогеном, объясняет патолог-ветеринар Дэвид Нидл CNN, его могло активировать "эволюционное событие", например спонтанная мутация или получение гена из другого источника, и бактерия стала вирулентной.

Собаки с неидентифицированной болезнью, которую уже назвали "атипичной", демонстрируют признаки заболевания верхних дыхательных путей, но обычные тесты болезни не находят. Также антибиотики для животных действуют хуже при данном заболевании. К симптомам относятся:

выделение из носа,

кашель,

лихорадка,

потеря аппетита,

вялость.

По сравнению с обычными респираторными болезнями эта длится гораздо дольше – до 8 недель. И у некоторых животных может развиться острая пневмония с летальным исходом.

Для защиты специалисты советуют избегать скопления собак, не поить животных из общих мисок для воды в кафе или возле магазинов, а также обращаться к ветеринару в случае наличия симптомов. Респираторные болезни у собак могут вызываться разными вирусами и бактериями, имеющими под собой разное лечение.

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