Странная болезнь собак распространяется в США: ветеринары такой еще не видели
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
- 1770
Ветеринары передали данные о сотнях случаев в шести штатах
При правильном уходе собаки могут прожить до 20 лет, а некоторые долгожители и больше. Однако они также могут заболеть, как и люди, в том числе респираторными заболеваниями.
В США уже несколько месяцев идет вспышка респираторного заболевания у собак. Зарегистрированы сотни случаев с августа в штате Орегон (только здесь зафиксировано 200 сообщений), Колорадо, Иллинойс, Нью-Гэмпшир, Вашингтон и Невада. Об этом пишет Sciencealert. Ученые изучают, общий ли возбудитель в этих случаях. Похоже, что случаи имеют общую вирусную этиологию, однако если болезнь действительно вызвана патогеном, объясняет патолог-ветеринар Дэвид Нидл CNN, его могло активировать "эволюционное событие", например спонтанная мутация или получение гена из другого источника, и бактерия стала вирулентной.
Собаки с неидентифицированной болезнью, которую уже назвали "атипичной", демонстрируют признаки заболевания верхних дыхательных путей, но обычные тесты болезни не находят. Также антибиотики для животных действуют хуже при данном заболевании. К симптомам относятся:
- выделение из носа,
- кашель,
- лихорадка,
- потеря аппетита,
- вялость.
По сравнению с обычными респираторными болезнями эта длится гораздо дольше – до 8 недель. И у некоторых животных может развиться острая пневмония с летальным исходом.
Для защиты специалисты советуют избегать скопления собак, не поить животных из общих мисок для воды в кафе или возле магазинов, а также обращаться к ветеринару в случае наличия симптомов. Респираторные болезни у собак могут вызываться разными вирусами и бактериями, имеющими под собой разное лечение.
Ранее "Телеграф" рассказывал, как подготовиться владельцам собак и кошек к зиме. Следует подумать о том, как им зимой не повредить лапы о лед на улице и избежать контактов с химикатами, которые используют в мороз.
Важно:
любая информация медицинской тематики, размещенная на сайте Телеграф, носит информационный характер и не является рекомендацией.
Применение каких-либо медицинских препаратов должно быть согласовано с лечащим врачом.