Болезнь Альцгеймера: как биомаркер крови сможет определить диагноз за 10 лет до появления симптомов

Подсказка заключается в плазме крови

Болезнь Альцгеймера является наиболее распространенной формой деменции. Она имеет широкий спектр фундаментальных причин, многие из которых остаются неизвестными на сегодняшний день. Одна из форм болезни, проявляющая свои симптомы, когда уже ничего не поделаешь, известна под названием ADAD. Симптомы у пациентов с этим типом проявляются значительно позже начала процессов расстройства в мозге. То есть, пока диагноз только ставят, мозг уже успел понести непоправимый ущерб, ведь тихо разрушался годами.

Это значительно усложняет диагностику болезни. На протяжении многих лет исследователи пытались разработать простой метод, чтобы определить, кто находится в группе риска. И недавно ученым удалось совершить прорыв, найдя биомаркер, что позволит выявить болезнь за десять лет до появления симптомов. Это открывает окно возможностей раннего лечения.

Сегодня "Телеграф" предлагает разобраться, к каким сигналам организму следует прислушиваться, чтобы выявить болезнь на ранних стадиях? Можно ли избежать поражения и чем поможет биомаркер крови?

Сколько людей сталкиваются с болезнью Альцгеймера?

Согласно данным Всемирной организации здоровья, болезнь Альцгеймера поражает более 55 миллионов человек по всему миру, а ежегодно регистрируется почти 10 миллионов новых случаев. Деменция является седьмой ведущей причиной смерти среди всех болезней и одной из основных причин инвалидности среди пожилых людей. Но, несмотря на возрастающие цифры, до сих пор не существует лекарства против этого заболевания, а варианты лечения ограничены.

Недавние достижения в этой области привели к разработке двух лекарств, которые могут замедлить прогрессирование болезни, но их применение еще обсуждается. Не говоря уже о том, что большинство клинических испытаний, рассматривающих эффективность этих препаратов, будут проводиться только после появления симптомов. Это делает ADAD серьезной проблемой для входящих в группу риска.

Выявить болезнь до появления симптомов позволят разработанные биомаркеры

Недавнее исследование доказывает целесообразность использования биомаркеров, отличных от тех, которые используются для диагностики болезни Альцгеймера. Этот способ анализа предупредит болезнь за десять лет до появления симптомов и откроет окно возможностей для раннего лечения.

Исследование проводилось с использованием данных шведских семей, имевших форму болезни Альцгеймера, вызванную генетическими мутациями. Поскольку мутация является наследственной, если у родителя ADAD, у его ребенка будет 50% шансов наследовать мутацию. В эксперименте приняли участие 75 человек из трех разных семей, все из которых имели анамнез ADAD. В общей сложности участники предоставили 164 образца крови, которые были собраны в период с 1994 по 2018 год. Были проанализированы уровни четырех различных биомаркеров крови с известной связью с болезнью Альцгеймера.

Вывод заключался в том, что уровни одного конкретного белка GFAP, выросли раньше других связанных с болезнью биомаркеров крови, которые были проанализированы в исследовании. Это увеличение началось за десять лет до появления первых заметных признаков болезни Альцгеймера.

"Наши результаты свидетельствуют о том, что плазменный GFAP может отражать патологию болезни Альцгеймера перед накоплением связей и нейродегенерации. Чем ближе мы подходим к корню болезни, тем больше у нас шансов диагностировать болезнь в момент ее обнаружения, а не после смерти, что сейчас является единственным окончательным способом", — пишут авторы исследования.

По словам нейробиолога из Каролинского института в Швеции Шарлотты Йоханссон, это открытие может позволить вывести раннюю диагностику болезни Альцгеймера на новый уровень, а также в дальнейшем может сыграть немаловажную роль в разработке лекарства.

"В будущем его можно будет использовать как неинвазивный биомаркер для ранней активации иммунных клеток. Это может быть ценным для разработки новых лекарств и диагностики когнитивных заболеваний", — добавляет врач.

Справиться с диагнозом

Тест является важным шагом на пути дальнейших исследований и тестирования медикаментов. Однако это не означает, что у общества немедленно будет эффективное лечение от всех форм болезни.

В своем интервью для Sciencenorway, профессор психиатрии и нейрохимии Гетеборгского университета Кай Бленноу говорит, что для человека наиболее важно пройти тестирование на первых стадиях. То есть, если он замечает, что у него ухудшилась память. Такие пациенты будут иметь повышенный риск развития деменции, но это не стопроцентный риск, и на него можно повлиять. Прошедшим тестирование можно предложить экспериментальное лечение препаратами, действующими на опережение.

"В разработке есть несколько разных перспективных препаратов. Один из них представлен на утверждение в Управление по контролю за продуктами и лекарствами США ", — сказал он.

Однако прежде, чем эти препараты можно будет использовать в больших масштабах по всему миру, они должны быть одобрены государственным агентством по лекарственным средствам каждой страны.

Так какие первые сигналы организма к которым следует прислушиваться?

Деменция – это синдром хронического или прогрессирующего характера, который приводит к ухудшению когнитивных функций, что можно ожидать от обычных последствий биологического старения. Это влияет на память, мышление, ориентацию, понимание, вычисление, обучаемость, язык и суждения.

Деменция влияет на каждого человека по-разному, в зависимости от основных причин, других состояний здоровья и когнитивных функций человека до того, как он заболел. Существует много разных форм деменции. Болезнь Альцгеймера является наиболее распространенной формой, которая может являться причиной 60-70% случаев. Раннюю стадию болезни часто не замечают, поскольку начало постепенное. В первую очередь обратите внимание на забывчивость. Вы также можете терять счет времени, теряться в знакомых местах.

Согласно рекомендациям ВОЗ уменьшить риск заболеваемости поможет здоровый образ жизни. Вы имеете шанс избежать болезни, если будете физически активными, не будете курить и употреблять алкоголь, контролировать свой вес, соблюдать правильное питание и поддерживать здоровое артериальное давление, уровень холестерина и сахара в крови. Дополнительные факторы риска включают депрессию, социальную изоляцию, низкий уровень образования, когнитивное бездействие и загрязнение воздуха.