"Синдром пощечины": по Европе несется очередной вирус, в чем его опасность и кто в зоне риска

Особую опасность парвовирус несет беременным

Парвовирусная инфекция или "синдром пощечины" или "пятая болезнь" стремительно распространяется США и странами Европы. Заболевание обычно взрослыми переносится довольно легко, однако может нести угрозу пожилым людям и беременным.

Об этом предупреждают Центры по контролю и профилактике заболеваний в США. Ученые бьют тревогу, ведь количество случаев парвовируса резко возросло.

"Обычно вирус распространяется незаметно, вызывая тяжелое заболевание довольно редко. Но в последние месяцы произошел всплеск B19V. Например, в конце прошлого года исследователи в области здравоохранения в Израиле сообщили о самой большой и самой длительной вспышке B19V в стране по состоянию на сегодняшний день. При этом частота случаев заболевания выросла в девять раз по сравнению с показателями между 2020 и 2022 годами и в 6,6 раза по сравнению с предыдущими годами", — пишут в центре.

"Пятой болезнью" называют парвовирусную инфекцию, которая входит в шесть наиболее частых болезней, сопровождающихся сыпью. Это заболевание вызывается парвовирусом B-19. Обычно эта болезнь встречается у детей, однако часто болеют и взрослые. Хотя парвовирусная инфекция не так широко известна, как, например, ветряная оспа, краснуха или скарлатина, но на самом деле она встречается довольно часто.

Для вируса характерна зимне-весенняя сезонность, в организм он попадает воздушно-капельным путем, когда больной кашляет или имеет насморк. Особую опасность парвовирус несет беременным – инфицирование плода через плаценту может привести к гибели плода или выкидышу.

Также вирус опасен для людей, имеющих заболевания крови и нарушения в работе иммунной системы (онкобольные, после трансплантации органов, больные СПИДом). Вирус может привести к хронической анемии и даже апластическому кризису (снижение уровня гемоглобина, эритроцитов и ретикулоцитов из-за вызванного самим вирусом многодневного угнетения функции костного мозга).

Заболевание также называется "синдром пощечины" из-за определенной характерности — у больных красные щеки, на которых позже появляется сыпь. При классическом течении через 5-10 дней бляшки бледнеют и постепенно проходят. Считается, что как только появилась сыпь, больной перестает быть заразным.

Один из симптомов – красные щечки

После этой инфекции остается иммунитет если не пожизненный, то на очень длительное время. Никакого специфического лечения нет – только симптоматическое. Профилактики болезни тоже нет: вакцины от нее нет.

К слову, за первые два месяца 2024 года было зафиксировано 515 случаев заболевания "синдром оплеухи". За аналогичный период в прошлом году было зарегистрировано только 27 случаев. Так что всплеск заболевания фиксируется и в Украине.

К слову, ранее Телеграф рассказывал о том, что в Китае создали новый вариант коронавируса, ученые встревожены. Вирус привел к гибели 100% зараженных мышей всего за 8 дней. Для людей он так же опасен.