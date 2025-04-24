Не тільки через рибу: в Україні зафіксували незвичний випадок зараження вкрай небезпечною хворобою

Небезпечну хворобу зафіксували в Україні

У Запоріжжі протягом 2025 року підтвердили два випадки захворювання на ботулізм. Один з них – традиційний та пов’язаний зі вживанням в’яленої непотрошеної риби. Інший – значно рідкісніший: випадок ятрогенного ботулізму, спричиненого введенням ботулотоксину під час косметологічної процедури.

Про це повідомив Запорізький обласний центр контролю та профілактики хвороб. В обох випадках пацієнтам була надана медична допомога, включно з введенням протиботулінічної сироватки.

Ботулізм – це небезпечне інфекційне захворювання, викликане дією ботулотоксину, що вражає нервову систему. Токсин може потрапити до організму переважно з продуктами харчування, особливо консервованими, проте у рідкісних випадках – і через ін’єкції, як це сталося у Запоріжжі.

Основні симптоми ботулізму включають м’язову слабкість, порушення зору, сухість у роті, ускладнене мовлення та дихання. У разі появи таких ознак варто звертатися по допомогу.

Фахівці центру нагадують, що ботулотоксин не змінює зовнішнього вигляду продукту – смак, колір чи запах можуть залишатися нормальними. Ризик є високим навіть при вакуумному пакуванні риби чи м’яса. Єдиний спосіб убезпечитися – вживати тільки сертифіковану продукцію, зберігати її належним чином та уникати сумнівних косметологічних процедур.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, що у Всесвітній організації охорони здоров’я попередили про загрозу нової пандемії. За словами генерального директора ВООЗ Тедроса Аданома Гебреєсуса, йдеться не про гіпотетичну небезпеку, а про "епідеміологічну неминучість".