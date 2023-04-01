Помилки, які заважають вам схуднути: топ-8

Ці 8 звичок провокують нас їсти більше

Світ сповнений смачних спокус: апетитні пельмені, солодощі, ароматна випічка, смажена картопелька… Як встояти та не набрати зайву вагу? Важко! Особливо, якщо ви припускаєтеся деяких помилок.

Існують такі шкідливі звички, які сприяють набиранню зайвої ваги та в цілому негативно впливають на наш організм, пишуть в блозі про здоров'я і красу "marafit_mara". Нижче приведені вісім помилок у харчуванні, яких більшість припускається у повсякденному житті.

Швидко худнути до свята чи важливої події. Виснажливий голод — стрес для організму. Тому, після повернення до звичного харчування, неминучий харчовий зрив та кілька додаткових кілограмів. Пізно лягати спати. Якщо ви лягаєте спати за північ або не висипаєтеся, порушується синтез мелатоніну і організм не встигає відновитись. Це може спричинити зайву вагу. Не виходити з-за столу під час довгих застіль. Різноманітність смачної їжі перед очима змушує з'їсти більше навіть, коли ви наситилися. Якщо вам складно утриматися від добавки, пересядьте якомога далі від столу після того, як поїли. Їсти під час готування. Звичка куштувати під час приготування їжі призводить до перевищення норми калорій за день, а там і зайва вага не за горами. Їсти на ніч. Тут без коментарів. Перекушувати неправильними продуктами. Окрім бутерброда та піци, сюди відносяться яблука, виноград, мариновані овочі та соління – вони дратують стінки шлунка та провокують підвищення апетиту. Їжте в основний прийом їжі продукти, багаті на клітковину — вони вбережуть від бажання перекусити. Їсти з великого посуду. Покладіть їжу в маленьку тарілку — вам здаватиметься, що її багато. Так ви перехитрите мозок і не переборщите з калоріями. Щось дивитися під час їжі. Під акомпанемент телевізора або передачі на YouTube ви гарантовано з'їсте більше, оскільки ваша увага буде зосереджена на зовнішніх факторах, а не на тому, що у вас у тарілці.

Раніше "Телеграф" писав, від яких продуктів харчування треба відмовитись вагітним. Дізнайтесь, що можна вживати, а від чого варто утриматись, щоб не зашкодити собі і дитині.