Зберігаємо спокій у будь-якій ситуації. Поради від фармкомпанії "Здоров'я"

Важливо намагатися не нервувати та захищати свою нервову систему від перевантажень і стресів

Найбільш звична для людини форма стресу — психоемоційна напруга. Вона проявляється у вигляді дратівливості, агресивності, зниження розумової та фізичної працездатності, погіршення пам'яті та концентрації уваги, головного болю, тривожно-депресивних розладів, порушень сну, зниженої імунорезистентності.

Підвищена збудливість і тривожність на тлі занепаду сил нерідко пов'язані з нестачею магнію. Даний макроелемент служить природним антистресовим фактором, гальмує розвиток процесів збудження у центральній нервовій системі та знижує чутливість організму до зовнішніх впливів.

Добова потреба у магнії становить 350–400 мг для чоловіків та 300 мг для жінок. Ця потреба значно зростає при фізичних навантаженнях, стресі, незбалансованих обмежувальних дієтах і синдромі хронічної втоми. Додаткове приймання магнію позитивно впливає на функціонування нервової системи та сприяє покращенню сну. Забезпечує антиаритмічний, антиішемічний ефект, сприяє зниженню артеріального та внутрішньочерепного тиску, має спазмолітичну та протисудомну дію.

Щоб заповнити його нестачу, рекомендується приймати магнієвмісні препарати. Бажано, щоб магній поєднувався з вітаміном В6, який підвищує його всмоктування в кишківнику і покращує транспортування. Своєю чергою, магній сприяє активації вітаміну В6 у печінці.

Раціональним вибором при хронічній фізичній та розумовій перевтомі, стресі, головному болі, розладах сну, а також інтенсивних фізичних навантаженнях на фоні дефіциту магнію є комплексний препарат Магнемакс-Здоров'я виробництва фармацевтичної компанії "Здоров'я". Кожна таблетка містить магнію цитрат у перерахуванні на магній 100 мг і гідрохлорид піридоксину (вітамін В6) 10 мг. Така кількість речовин дозволяє розв’язати проблему магнійдефіцитних станів. Завдяки тому, що магній у препараті міститься у вигляді солі магнію цитрату, забезпечується його висока біодоступність.

Важливо, що Магнемакс-Здоров'я можуть приймати як дорослі, так і діти з 6 років. Зручна схема — по 2–4 таблетки (або по 1-3 флакони орального розчину) на добу у дітей та 3–4 таблетки (або по 3-4 флакони орального розчину) у дорослих — забезпечує комфортне застосування комплексу.

Якщо йдеться про антистресові лікарські препарати, то подібні засоби перш за все мають бути безпечними, не мати виражених побічних ефектів і, в ідеальному варіанті, активувати фізіологічні реакції. До таких засобів відноситься Гліцин-Здоров'я. Це таблетки сублінгвальні по 100 мг — лікарський препарат на основі незамінної амінокислоти – гліцину, що регулює обмін речовин, зменшує психоемоційну напругу та підвищує розумову працездатність. Він здатний покращувати пам'ять, настрій та асоціативні процеси. Нормалізує сон та полегшує засинання. Гліцин у вигляді допоміжного препарату призначають також для зниження алкогольної та наркотичної абстиненції.

Гліцин-Здоров'я у дітей сприяє покращенню когнітивних функцій, підвищенню концентрації уваги, здатний знижувати рівень підвищеної збудливості. Дітям препарат показано до застосування від 3 років.

Встановлено, що при збільшенні дози седативний ефект гліцину не наростає і його приймання не супроводжується виникненням патологічної пристрасті, що відрізняє його від інших ліків, що мають аналогічну дію.

Важливо намагатися не нервувати та захищати свою нервову систему від перевантажень і стресів. Бережіть себе та будьте здорові!