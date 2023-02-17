Харчування вагітних особливе: дієтолог порадила, що можна їсти, а від чого варто утриматись
- Автор
-
- Дата публікації
-
- Автор
- 680
Топ-10 правил харчової безпеки вагітних
Під час вагітності дуже важливо правильно харчуватися. Збалансований раціон майбутньої мами є одним з джерел необхідних компонентів для правильного розвитку малюка.
Всім відома фраза "їсти за двох", але це не означає "їсти у два рази більше", а в першу чергу "їсти у два рази краще". Український дієтолог Тетяна Лакуста детально розповіда, які продукти корисні для вагітних, від яких варто утриматись, а від яких — взагалі відмовитись.
Що можна і не варто вживати вагітним жінкам
1. Обмежити вживання продуктів з високим вмістом вітаміну А: печінка курки, яловичини, свинини, кроля, тріски, печінкові паштети, фуагра (NHS).
2. Трав’яні засоби виключити, крім імбиру. Вони непрогнозовані за силою впливу, важко контролювати їх токсикологічну чистоту, також невідома їх взаємодія з лікарськими препаратами.
3. Бажано відмовитись від їжі з пластикових контейнерів, напоїв, розігрівання їжі в пластикових ємностях в мікрохвильовці, бо мікропластик має ембріотоксичний ефект.
4. Кофеїн також обмежуємо. Норма 200-300 мг/доба (приблизно в 1 чашці американо/фільтру 100-140 мг). Нагадування: кофеїн міститься в чаї та шоколаді також!
5. Не їсти рибу з переліку забороненої по високому вмісту меркурію: королівська скумбрія, марлін, атлантичний великоголов, акула, риба-меч, кафельник (Мексиканський залив), тунець великоокий.
6. Виключити паростки та мікрогрін через високий ризик зараження лістеріями та сальмонелами.
7. Не вживати гастрономічні види м’яса та риби — копчені, сиров’ялені, сушені (хамон, бастурма) — ризик токсикоінфекцій.
8. Уникання непастеризованої молочної продукції — к/м сир, молоко, сири з пліснявою, молозиво.
9. Продукти домашнього виробництва — домашні ковбаси, кров’янки; сушені, копчені, в’ялені риба та м’ясо; сирий к/м сир тощо.
10. Не вживайте страви з сирими/напівсирими яйцями: яйця-пашот, яйця-бенедикт, креми на основі сирих жовтків (тірамісу).
Раніше "Телеграф" писав, яку користь несе вагітним жінкам вітамін D. Дізнайтесь, навіщо його приймати.
Важливо:
будь-яка інформація медичної тематики, розміщена на сайті Телеграф, носить інформаційний характер і не являється рекомендацією.
Застосування будь-яких медичних препаратів повинно бути узгоджене з лікарем.