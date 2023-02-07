Ця поширена звичка може вбити навіть найміцніший шлюб

Зруйнувати стосунки виявилося дуже просто

Навіть найміцніші стосунки не встоять перед однією дуже поширеною звичкою, яка завдає удару "нижче пояса". Йдеться про критику, об’єктом якої найчастіше стають чоловіки.

Про це пише доктор філософії Гаррієт Лернер для Psychology Today. Вона зазначає, що пари часто заходять у глухий кут і мають зовсім різні точки зору. Поки чоловік почувається жахливо, будучи об’єктом критики, жінки дивуються, чому партнер не робить жодних кроків.

"Пари часто заходять у глухий кут, коли кожен бачить проблему в іншому і вважає, що єдине "рішення" для його партнера — змінитися. Він вважає, що вона повинна перестати критикувати його і почати цінувати все, що він робить для сім’ї. Вона думає, що він повинен приділяти більше уваги потребам дітей та будинку без її постійних нагадувань”, – зазначає Лернер.

За її словами, багато людей, перейшовши в зріліший етап відносин, перестають цінувати настанови і не виносять критики партнера. Справа в тому, що з часом критика виходить за рамки дозволеного і критикуючий часто перегинає, думаючи, що він не буде почутий у будь-якому випадку і намагаючись привернути увагу.

Тоді розмова набуває глузливий і звинувачуючий тон. Конструктивна критика має ґрунтуватися на діях, а не судженні про характер, факти ж треба викладати максимально спокійно. За всі зміни на краще партнера варто похвалити, а не влаштовувати нові нападки через недостатній прогрес.

Лікар зазначає, що у шлюбі не зможе вижити жодна людина, яка відчуває більше засудження, ніж захоплення.

Раніше "Телеграф" писав про дієві способи позбутися стресу під час війни. Поради дало МОЗ.