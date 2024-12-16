"Росіяни розхитують наш тил": психолог розповіла, чому треба радіти під час війни

Ми не можемо бути відірвані одне від одного

Багато людей в умовах війни відмовляються від нормального життя. Росіяни розхитують наш тил, бо він підтримує фронт.

Про це "Телеграфу" розповіла психологиня, сомнотерапевтка, начальниця групи контролю бойового стресу 210-го окремого штурмового полку, членкиня Національної психологічної асоціації, Інституту розладів сну та психотравматичних розладів, британського Інституту комплексної травми Євгенія Василенко — "Під час війни не треба відмовлятися від нормального життя". Вона поділилась думками, чому під час війни треба радуватись

"Страждати, щоби що? Що я хочу отримати у підсумку? Радість — частина наших переживань, як сум, горе, страх. Це базові речі, вони нам потрібні. Якщо я свідомо відмовляюсь від чогось, картина розбалансовується, і я вже не можу бути в контакті з об’єктивною реальністю", — каже психологиня.

За її словами, "треба спитати себе: що мені дає ресурс? Від чого мені добре?". Вона додає, що не треба відмовлятись від дрібниць і не втрачати їх.

"Наш ворог хоче, щоб ми знесилились, втратили віру й зупинили спротив. Тому ми маємо робити все, що, навпаки, дає нам більше сили, впевненості. Завжди пам’ятайте: кому вигідно, щоб ви почувалися так, як ви почуваєтесь?", — питається Василенко.

Вона додає, що росіяни розхитують наш тил, бо він підтримує фронт. Тому ми не можемо бути відірвані одне від одного.

"Є така фраза: "Як тільки тил відмовиться від фронту, тоді фронт переміститься туди, де знаходиться тил", — підсумувала вона.

Раніше "Телеграф" писав, що представник Трампа по Україні назвав строк закінчення війни.