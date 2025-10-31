Это самая уважаемая святыня Софии Киевской, которую Киев не видел уже более 80 лет: что известно об иконе Николая Мокрого

Это первая чудотворная святыня Руси, созданная еще при князе Владимире – и она до сих пор сохраняет свою силу и значение для миллионов украинцев

Представьте икону, которая старше Киевской Руси как государства. Образ, видевший крещение наших земель, пережил монгольское нашествие, литовское и польское господство, советские гонения – и сохранился до наших дней.

Икона спасла ребенка из вод Днепра, пережила эвакуацию во время Второй мировой и уже 80 лет ждет возвращения домой. "Телеграф" расскажет об этой святыне подробнее.

Древнейшая святыня Киева

Киевская икона святого Николая Мокрого – это не просто религиозный образ, а живая история, насчитывающая более тысячи лет. По версии исследователей, икона была создана еще в X веке, что делает ее современницей крещения Руси князем Владимиром. Это первая чудотворная икона на территории нашего государства, которая стала особой святыней Софии Киевской.

Византийское происхождение иконы впервые научно подтвердил профессор Адриан Прахов в 1882 году, определив ее удивительную художественную и историческую ценность. С тех пор образ считается уникальным примером древней иконописи, сохранившей свою подлинность сквозь столетие.

Икона святого Николая Мокрого в окладе

Легенда, давшая название

Название "Мокрый" происходит от древней киевской легенды, глубоко укоренившейся в народном сознании. Согласно преданию, супруги возвращались из паломничества к мощам святых Бориса и Глеба в Вышгороде. Плывя по Днепру, мать задремала и упустила своего младенца в воду.

Копия иконы св. Николая Мокрого. Киевщина, 1852 г.

Убитые горем родители обратились с молитвой к иконе святого Николая. И произошло чудо – на следующий день ребенка нашли живым и невредимым перед образом в Софии Киевской. Именно это чудесное спасение и дало иконе ее необычное название. Эта история стала одним из первых задокументированных чудес в Киеве и закрепила за образом славу чудотворного.

Место в жизни древнего Киева

На протяжении веков икона занимала почетное место на хорах Софии Киевской, в Николаевском алтаре, справа от царских врат. По давней киевской традиции, каждый четверг после литургии перед ней совершался специальный молебен с акафистом святому Николаю.

Почитание этой иконы было настолько глубоким, что на Подоле построили отдельный храм – церковь Николая Мокрого, посвященную именно этой святыне и связанному с ней чуду. Образ стал символом-защитником Киева, к которому обращались в трудные времена.

Судьба в изгнании

В октябре 1943 года, накануне вступления советских войск в Киев, икона была спасена от возможного уничтожения. Епископ Мстислав (Скрипник) вывез святыню из города. Сначала она попала в Варшаву, а затем – в США, где ее приняли украинские эмигранты.

Церковь Святой Троицы в Бруклине

В течение 80 лет икона хранится в среде украинского православного общества в Америке, преимущественно в Свято-Троицком храме в Бруклине. Там она продолжала быть духовным центром для украинской диаспоры, связью с утраченной родиной.

Место в культуре

Икона Николая Мокрого давно вышла за пределы чисто религиозного контекста. Она стала литературным и историческим символом – рассказ о чуде с младенцем вдохновил многих писателей, в частности, известная поэтическая интерпретация Ивана Франко.

Икона Николая Мокрого без оклада

Кроме киевской святыни, в Украине чтят и другие чудотворные образы святого Николая: Жидичинский (1227 год, связанный с князем Данилом Галицким) и Дворищенский (с легендой об исцелении князя Мстислава Великого). Все они свидетельствуют о глубоких корнях культа святого Николая на украинских землях.

Символ несокрушимости

Киевская икона святого Николая Мокрого – это больше, чем художественный шедевр византийской иконописи или исторический памятник. Это символ веры и несокрушимости украинцев, переживший времена расцвета и упадка, военные лихолетья и десятилетия изгнания.

Ее возвращение будет знаковым событием, которое усилит чувство духовного единства и гордости за славное прошлое Украины. Тысячелетняя святыня снова станет оберегом Киева и всего государства, напоминанием о том, что духовные ценности способны пережить любые испытания.

Ранее "Телеграф" рассказывал об одной из самых древних в мире икон Богородицы. Ее прятали от НКВД, спасали во время бомбежек и тайно хранили более 50 лет.