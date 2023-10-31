Миф или правда: как сиденье на холодном может навредить зимой

Циститом болеют в основном женщины, но и мужчины сталкиваются с этой проблемой

Надевать длинную теплую куртку и не сидеть на холодном — одно из популярных установок заботливых мам зимой. Основывается она на вере в то, что сиденье на холодном может привести к заболеваниям.

На сайте Минздрава отмечается, что такое представление не имеет научного обоснования. Переохлаждение или воспаление определенного участка тела может быть следствием длительного пребывания на морозе или нахождения на улице при сильном ветре и влажности и незакрытых участках тела. Организм человека поддерживает внутреннюю температуру тела.

Среди последствий сидения на холодном – потребность в более частом мочеиспускании, часто обманчивая. Это реакция тела на холод, преодолеваемый согреванием. Что касается цистита, то холод не проводит бактерии и не является неинфекционной причиной заболевания.

Врач-акушер, гинеколог, онколог Лина Ирха уточняет, что цистит вызывается в основном бактериями. Переохлаждение может сыграть роль как фактор снижающий иммунитет: "При каких-то неблагоприятных факторах, например, при ослаблении иммунитета, они (бактерии, — ред.) попадают в мочевой пузырь и вызывают там воспаление ". Чтобы его избегать врач советует пить больше воды, не забывать о гигиене, хорошо питаться (включая природные пробиотики) и не терпеть, когда нужно в туалет.

При этом опытные туристы напоминают – зимой сиденье на холодном может привести к теплопотерям. Если вам нужно отдохнуть по дороге в мороз, садиться стоит подстелив что-нибудь, например, рюкзак.

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