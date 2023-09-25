Фармкомпания "Здоровье" финансирует арт-терапию детей Харьковщины

Фармкомпания "Здоровье" выступает партнером Art&Health Hub by Zelo в проведении творческих занятий для малышей из прифронтового региона. Дети могут учиться лепке из глины, а опытные фасилитаторы помогают им преодолевать тревожность и психологическое напряжение.

В рамках своей корпоративно-социальной ответственности компания имеет 15-летний опыт помощи детским домам Харьковщины. По инициативе Александра Доровского, главы наблюдательного совета фармацевтической компании "Здоровье", положили начало новому виду помощи, который сейчас является сверхактуальным.

В сентябре преподаватели Арт-центра Zelo проводят курс "Глина", на котором учат работать с пластичным материалом. Лепка оказывает успокаивающий эффект, помогает бороться со страхами, а также развивает мелкую моторику и фантазию. А еще дарит успокоение и новые положительные эмоции.

Фармкомпания "Здоровье" обращает внимание всего общества на проблему ментального здоровья и реабилитации детей.

— Наша задача — сохранить потенциал государства, а потенциал страны — это его граждане. Ментально здоровое общество будет строить здоровую страну. Реабилитация детей не менее важна, чем помощь армии. Мы работаем ради Победы и будем дальше поддерживать общественно важные инициативы, — отмечает глава наблюдательного совета фармацевтической компании "Здоровье" Александр Доровской.