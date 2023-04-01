Ошибки, мешающие вам похудеть: топ-8

Эти 8 привычек провоцируют нас есть больше

Мир полон вкусных соблазнов: аппетитные пельмени, сладости, ароматная выпечка, жареная картошечка… Как устоять и не набрать лишний вес? Трудно! Особенно, если вы допускаете некоторые ошибки.

Существуют такие вредные привычки, которые способствуют набиранию лишнего веса и в целом отрицательно влияют на наш организм, пишут в блоге о здоровье и красоте "marafit_mara". Ниже приведены восемь ошибок в питании, которые большинство допускает в повседневной жизни.

Быстро худеть к празднику или важному событию. Изнурительный голод – стресс для организма. Поэтому, после возвращения к обычному питанию, неизбежен пищевой срыв и несколько дополнительных килограммов. Поздно ложиться спать. Если вы ложитесь спать за полночь или не высыпаетесь, нарушается синтез мелатонина и организм не успевает восстановиться. Это может привести к лишнему весу. Не выходить из-за стола во время длинных застолий. Разнообразие вкусной еды перед глазами заставляет съесть больше даже когда вы насытились. Если вам сложно удержаться от добавки, пересядьте подальше от стола после того, как поели. Есть во время приготовления. Привычка пробовать во время приготовления пищи приводит к превышению нормы калорий в день, а там и лишний вес не за горами. Есть на ночь. Здесь без комментариев. Перекусывать неправильными продуктами. Кроме бутерброда и пиццы, сюда относятся яблоки, виноград, маринованные овощи и соленья – они раздражают стенки желудка и провоцируют повышение аппетита. Ешьте в основной прием пищи продукты, богатые клетчаткой – они уберегут от желания перекусить. Есть из большой посуды. Положите еду в маленькую тарелку – вам будет казаться, что ее много. Так вы перехитрите мозг и не переборщите с калориями. Что-то смотреть во время еды. Под аккомпанемент телевизора или передачи на YouTube вы гарантированно съедите больше, поскольку ваше внимание будет сосредоточено на внешних факторах, а не на том, что у вас в тарелке.

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