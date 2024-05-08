Нервная система дает сбой: спортсменка назвала роковую ошибку, которую допускают уклонисты на Тисе

Важны все показатели – и перед заплывом они должны быть в норме

Большинство мужчин, которые пытаются перейти или переплыть Тису, не понимают последствий для своей жизни. Даже у профессиональных спортсменов плавцов перед стартом может наступить предстартовое перевозбуждение – достаточно коварное состояние. Он позволяет получить высокие результаты, но при этом несет определенную угрозу, поскольку быстро истощает ресурсы организма.

Об этом в интервью "Телеграфу" — " Пять причин, почему не стоит бежать из Украины через Тису " объяснила журналистка и спортсменка Анастасия Даугуле. Она, как и большинство других спортсменов, в разное время года переплывала Днепр, Десну и другие украинские реки, но говорит, что переплыть горную реку Тису — высокой сложности даже для опытных пловцов.

По ее словам, пытаясь переплыть реку, увеличивается риск получить травму, потратить нервные ресурсы и перейти в режим апатии.

"Когда мы говорим о непрофессиональном человеке, которого ночью привезли к реке, который боится плыть и боится повернуть назад, ситуация еще хуже", — говорит она.

Также добавляет, что наш организм, наша нервная система могут дать сбой. Важны все показатели – и перед заплывом они должны быть в норме. Все больше – здесь нужно профессионально просчитать даже когда и что вы употребляете перед стартом, говорит спортсменка.

"Важно знать, как, что и когда правильно съесть перед сложным заплывом, – сказала Анастасия Даугуле. – Каким должен быть состав пищи, чтобы и поддерживать силы, и медленно высвобождать энергию для тела и одновременно быть физически легким и маневренным в экстремальных условиях. Важно все — буквально количество калорий и время приема пищи.

"Поэтому представьте себе состояние организма, которое было определенное время в серьезном стрессе, которому перед заплывом предложили алкоголь — для храбрости. Добавляем отсутствие снаряжения, холодную воду… получаем трагический результат", — подытожила спортсменка.

Отметим, что вдоль реки Тиса в Закарпатье установлено ограждение с колючей проволокой. Вероятно, она рассчитана на то, чтобы помешать уклонистам от мобилизации пытаться вплавь пересечь границу с Румынией. Так, по информации советника городского головы временно оккупированного Мариуполя Петра Андрющенко, по состоянию на апрель пытаясь вплавь попасть в Румынию погибли 22 украинца. Их количество продолжает расти. Ранее "Телеграф" писал, что в понедельник, 6 мая, было найдено сразу шесть утопленников. За 7 мая из реки Тисы достали три утопленника.